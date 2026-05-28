Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Новак обясни защо никога няма да бъде треньор

Новак обясни защо никога няма да бъде треньор

  • 28 май 2026 | 09:54
  • 500
  • 0
Новак обясни защо никога няма да бъде треньор

Новак Джокович имаше специална подкрепа на "Ролан Гарос" в сряда. От трибуните за него викаше младият гръцки тенисист Рафаел Пагонис.

Момчето е на 13 години и няколко пъти е тренирало с Джокович в Атина. За последно бяха заедно на корта преди месец, когато сърбинът се подготвяше за сезона на клей.

Новак обясни, че е оказал пълна подкрепа на семейство Пагонис и е казал, че могат да го питат за всякакъв съвет.

И не за първи път Джокович има такова отношение към по-младите си колеги – на мнозина е помагал по много начини.

А на въпрос дали обмисля да започне треньорска кариера след края на състезателната си, той отговори кратко:

- Не.

След това обясни по-подробно:

"Треньор – не, но определено някакъв вид консултант, ментор и така нататък – да. Това вече го правя, а и когато се оттегля, ще продължа да го правя, защото ме изпълва и обичам да предавам опит, знания. Какво означава всичко това, ако го държиш в джоба си? Поне моето виждане е такова. Но не се виждам да пътувам. Може би да отида на един, два, три турнира – но това, през целия сезон, това не, забрави."

Има обаче някой, на когото не би отказал.

Единствено ако синът ми каже: „Тате, искам ти да ме тренираш сега...“ Или дъщеря ми, или което и да е друго дете от семейството", добави Ноле

Следвай ни:

Още от Тенис

Ето какво да очакваме от ден 5 на "Ролан Гарос"

Ето какво да очакваме от ден 5 на "Ролан Гарос"

  • 28 май 2026 | 09:06
  • 1139
  • 0
Рибакина: Представянето ми беше много лошо

Рибакина: Представянето ми беше много лошо

  • 28 май 2026 | 03:51
  • 1319
  • 1
Стародубцева: Супер горда съм от себе си

Стародубцева: Супер горда съм от себе си

  • 28 май 2026 | 03:21
  • 800
  • 0
Фокина остана без треньор на “Ролан Гарос”

Фокина остана без треньор на “Ролан Гарос”

  • 28 май 2026 | 02:23
  • 962
  • 0
Зверев е в третия кръг на “Ролан Гарос”

Зверев е в третия кръг на “Ролан Гарос”

  • 28 май 2026 | 01:46
  • 517
  • 0
Рибакина и Паолини са аут от “Ролан Гарос”

Рибакина и Паолини са аут от “Ролан Гарос”

  • 28 май 2026 | 01:24
  • 790
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кристъл Палас е властелинът в Лигата на конференциите

Кристъл Палас е властелинът в Лигата на конференциите

  • 27 май 2026 | 23:59
  • 41889
  • 121
Голямо име идва на "Лазур"! Неманя Видич ще играе в "Мача на Надеждата"

Голямо име идва на "Лазур"! Неманя Видич ще играе в "Мача на Надеждата"

  • 28 май 2026 | 10:10
  • 536
  • 0
Барса договори първото си ново попълнение, английският национал минава прегледи още днес

Барса договори първото си ново попълнение, английският национал минава прегледи още днес

  • 28 май 2026 | 09:32
  • 4530
  • 6
Септември (Сф) и Янтра определят последния участник в efbet Лига за следващия сезон

Септември (Сф) и Янтра определят последния участник в efbet Лига за следващия сезон

  • 28 май 2026 | 07:21
  • 5317
  • 6
БФС с огромни промени във Втора лига - шест клуба изпадат и не всички шампиони от Трета лига ще влизат директно

БФС с огромни промени във Втора лига - шест клуба изпадат и не всички шампиони от Трета лига ще влизат директно

  • 27 май 2026 | 20:03
  • 33103
  • 93
Ето какво да очакваме от ден 5 на "Ролан Гарос"

Ето какво да очакваме от ден 5 на "Ролан Гарос"

  • 28 май 2026 | 09:06
  • 1139
  • 0