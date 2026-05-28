Новак обясни защо никога няма да бъде треньор

Новак Джокович имаше специална подкрепа на "Ролан Гарос" в сряда. От трибуните за него викаше младият гръцки тенисист Рафаел Пагонис.

Момчето е на 13 години и няколко пъти е тренирало с Джокович в Атина. За последно бяха заедно на корта преди месец, когато сърбинът се подготвяше за сезона на клей.



Новак обясни, че е оказал пълна подкрепа на семейство Пагонис и е казал, че могат да го питат за всякакъв съвет.

И не за първи път Джокович има такова отношение към по-младите си колеги – на мнозина е помагал по много начини.



А на въпрос дали обмисля да започне треньорска кариера след края на състезателната си, той отговори кратко:



- Не.



След това обясни по-подробно:

"Треньор – не, но определено някакъв вид консултант, ментор и така нататък – да. Това вече го правя, а и когато се оттегля, ще продължа да го правя, защото ме изпълва и обичам да предавам опит, знания. Какво означава всичко това, ако го държиш в джоба си? Поне моето виждане е такова. Но не се виждам да пътувам. Може би да отида на един, два, три турнира – но това, през целия сезон, това не, забрави."

Има обаче някой, на когото не би отказал.

Единствено ако синът ми каже: „Тате, искам ти да ме тренираш сега...“ Или дъщеря ми, или което и да е друго дете от семейството", добави Ноле