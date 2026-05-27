Ига Швьонтек и Белинда Бенчич продължават към третия кръг в Париж

Четирикратната шампионка от Откритото първенство на Франция по тенис Ига Швьонтек (Полша) се класира за третия кръг при жените на турнира от Големия шлем в Париж.

Третата поставена Швьонтек преодоля във втория кръг Сара Бейлек (Чехия) с 6:2, 6:3 за час и 34 минути игра.

Полската тенисистка очаква следващата си опонентка от срещата между сънародничката й Магда Линете и 29-ата в схемана латвийка Елена Остапенко.

За третия кръг на "Ролан Гарос" при дамите се класира още 11-ата поставена Белинда Бенчич от Швейцария. Тя победи Кейти МакНали (САЩ) с 6:4, 6:0, а сега й предстои сблъсък с друга американка Пейтън Стърнс, която елиминира Даря Снигур (Украйна) с 6:4, 6:0.

Олимпийската шампионка от Токио Бенчич участва на Откритото първенство на Франция след двегодишна пауза, след като пропусна изданието през 2024-а след раждането на дъщеря си Бела и изданието през 2025-а поради контузия на ръката. 29-годишната тенисистка достигна до третия кръг в Париж за първи път от 2022 година насам.

Германката Тамара Корпач отстрани 32-ата поставена Синюй Ван (Китай) с 6:2, 2:6, 6:3 в мач, продължил два часа и 27 минути и също ще играе в третия кръг, където ще срещне победителката от двубоя между украинката Елина Свитолина и Кейтлин Кеведо от Испания.