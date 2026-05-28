Стародубцева: Супер горда съм от себе си

Елена Рибакина отпадна във втория кръг на Откритото първенство на Франция по тенис след загуба с 3:6, 6:1, 7:6(4) от украинката Юлия Стародубцева.

Рибакина: Представянето ми беше много лошо

Победата бе първа за състезателката от Източна Европа над опонентка от топ 5 на световната ранглиста.

“Честно казано, трудно е да се опише. Супер съм щастлива. Елена е една от най-добрите тенисистки. Тя имаше невероятна година.

Супер горда съм от себе си, че успях да го направя. Беше труден трети сет, но го направих”, зави Стародубцева, която ще играе срещу китайката Сиюй Ван в следващия етап на турнира