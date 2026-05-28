Рибакина: Представянето ми беше много лошо

Елена Рибакина отпадна във втория кръг на Откритото първенство на Франция по тенис след загуба с 3:6, 6:1, 7:6(4) от украинката Юлия Стародубцева.

Представителката на Казахстан коментира болезненото поражение.

„Просто е жалко, защото мисля, че тренирах добре преди Откритото първенство на Франция и се чувствах добре. Представянето ми беше много лошо. Направих твърде много непредизвикани грешки и да, не се чувствах най-добре. Определено енергията липсваше. Просто не можех да намеря правилния баланс с топката“, призна Елена Рибакина.