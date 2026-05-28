Пловдив ще бъде домакин на турнир от сериите "Чалънджър" през юни

България за трета поредна година ще бъде домакин на турнир по тенис от сериите „Чалънджър" за мъже. От 22 до 27 юни на клей кортовете на ТК „Локомотив" в Пловдив ще се проведе надпревара от сериите „Чалънджър 50" с награден фонд от 56700 евро, съобщиха от Българската федерация по тенис (БФТ).

Основна цел при организирането на тези състезания е да се даде възможност на българските национали и най-добрите тенисисти от страната да играят мачове на високо международно ниво, да трупат ценен опит и да печелят точки за световната ранглиста, допълниха от централата.

БФТ спечели домакинството на пет турнира за жени от веригата на Международната федерация по тенис (ITF) от категория W50. Всеки от тях ще бъде с награден фонд от 40 хиляди долара и ще носи по 50 точки за световната ранглиста на победителката.

Първият от тези турнири ще се проведе в Хасково от 14 до 21 юни. Следват надпреварите в Пазарджик (13–20 септември), Бургас (20–27 септември), Пловдив (4–11 октомври) и Стара Загора (11–18 октомври).

Провеждането на силни международни турнири е един от основните приоритети на БФТ и за следващата година.