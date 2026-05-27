Ива Дудова преминава в турския гранд Екзаджъбашъ (Истанбул)

Диагоналът на волейболните шампионки от Марица (Пловдив) Ива Дудова ще продължи кариерата си в турския гранд Екзаджъбашъ (Истанбул), съобщиха от клуба.

Дудова, която е продукт на академията на Марица и преминава през всички възрастови формации на клуба, е част от представителния тим на "жълто-сините" от сезон 2020/2021. За този период тя триумфира шест пъти като шампион на България в Националната волейболна лига (НВЛ) и шест пъти взе Купата на страната.

20-годишната състезателка бе неизменна част от състава на маричанки в последните шест сезона на българския първенец в групите на Шампионската лига, като през настоящата кампания завърши като втората най-добра реализаторка в груповата фаза на най-авторитетния европейски клубен волейболен турнир.

"ВК Марица (Пловдив) благодари на Ива Дудова за незабравимите моменти с екипа на Жълто-сините и ѝ желае много успехи в новото предизвикателство", написаха от клуба.

Марчело Абонданца: За първи път ще се изправя срещу Италия, ще е нова емоция за мен

Димо Тонев: Не трябва да имаме комплекси срещу Италия, ще играем на максимум

Цветелина Илиева: Целта е да останем в Лигата на нациите

Жана Тодорова: Липсата на напрежение е 100% плюс за нас

Абонданца определи състава за първата седмица на Лигата на нациите

Василий Молотков: Имах оферти от Русия, но избрах да играя с Нгапет в Шампионската лига

