Зверев е в третия кръг на “Ролан Гарос”

Александър Зверев се класира за третия кръг на “Ролан Гарос”, след като не срещна сериозни проблеми срещу Томаш Махач. Германецът стигна до убедителен успех с чиста победа от 6:4, 6:2, 6:2 за едва 107 минути. Това бе едва втори сблъсък между двамата, като за първи път те се срещнаха преди около две години отново във Франция, само че на Олимпийските игри, където германецът взе нова чиста победа след точно един час игра.

Махач така и не успя да постави под сериозно напрежение стабилния Зверев. Германецът контролираше темпото, бе уверен в разиграванията и не позволи на съперника си реално да влезе в мача. Общо в трите сета Зверев загуби само шест гейма, което ясно показа разликата между двамата в този двубой. Зверев реализира смазващите 19 аса, като той имаше и много добър начален удар, позволявайки на опонента си да реализира едва една точка директно от сервис. Чехът пък само веднъж направи двойна грешка, докато германецът сбърка два пъти от стартова позиция. Махач не успя да пробие нито веднъж, докато световният номер три стигна до 5 от общо 11 възможности за брейк.

В третия кръг Зверев ще играе срещу представителя на домакините Кентен Алис, който в изцяло френски сблъсък преодоля сънародника си Юго Юмбер. Техният сблъсък се очаква да се изиграе на 29-и май (четвъртък), който ще бъде шестият турнирен ден от “Ролан Гарос”. Началният час тепърва ще бъде определен, тъй като в днешния пети ден от тазгодишното издание на надпреварата тепърва трябва да станат ясни и останалите участници, стигнали до третия кръг.