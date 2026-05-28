Фокина остана без треньор на “Ролан Гарос”

Испанският тенисист Алехандро Давидович Фокина се оказа без треньор на Откритото първенство на Франция, след като неговият ментор Мариано Пуерта внезапно напуснал Париж. Треньорът единствено изпратил текстово съобщение и отлетял за Маями без предупреждение, оставяйки 21-ия поставен да се оправя сам на "Ролан Гарос", пише агенция Ройтерс. Странният разрив се случил след изтощителната победа в пет сета на Давидович Фокина над босненеца Дамир Джумхур в първия кръг на турнира от Големия шлем заради разгорещен разговор между играча и треньора.

„След мача срещу Джумхур обядвахме и след това отидох да се успокоя малко. Той каза, че се чувства зле, че отива в хотела. Следобед, около два-три часа по-късно, той ми изпрати съобщение, че няма да продължи... Не каза нищо на никого от отбора, просто взе самолета и отлетя за Маями, без да ни каже и дума. Чух, че е правил това няколко пъти преди с други играчи, така че изглежда нормално за него. Няма да застана зад него, след като той реши да си тръгне. Не е мой проблем - той е възрастен, който е направил своя собствен избор“, обясни Алехандро Давидович Фокина.

Без напътствията на треньора си, Давидович Фокина загуби мача си от втория кръг от аржентинеца Тиаго Агустин Тиранте. Испанецът разкри, че Пуерта дори е блокирал телефонния му номер и този на съпругата му, въпреки че настоя, че няма напрежение между тях и че не е имало бой, който да е довел до мистериозното напускане на треньора.

„Работата е там, че не се карахме, всичко беше нормално. Комуникирахме си доста по време на мача срещу Джумхур. Не знам какво да кажа, защото беше странно. Но нищо вече не може да ме изненада. Виждал съм много неща в кариерата си, така че това е друго нещо. Мислех, че той е много добър човек, но след това открих, че преди е правил това няколко пъти с други играчи. Казах си, че вината е моя, че го наех“, каза още Фокина.