Рибакина и Паолини са аут от “Ролан Гарос”

Представителката на Казахстан Елена Рибакина отпадна във втория кръг на Откритото първенство на Франция по тенис след загуба с 3:6, 6:1, 7:6(4) от украинката Юлия Стародубцева, оставяйки женската схема без истински претендент за титлата в Париж. Родената в Русия Рибакина пристигна на "Ролан Гарос" като втора поставена след триумфа си си на Откритото първенство на Австралия през януари. 26-годишната тенисистка обаче не успя да покаже най-добрата си форма на корта и допусна 71 непредизвикани грешки.

Още една украинка се класира за третия кръг на турнира от Големия шлем на клей кортове. 15-ата поставена Марта Костюк елиминира Кейти Волинец (САЩ) с 6:7(4), 6:3, 6:3 за два часа и 45 минути игра и сега очаква сблъсък с швейцарката Виктория Голубич.

Вижте какво се случи в ден 4 от "Ролан Гарос"

Поражение във втория кръг претърпя 13-ата в схемата Джазмин Паолини от Италия. Паолини загуби от аржентинката Солана Сиера с 6:3, 4:6, 3:6 в мач, продължил два часа и 11 минути. Следващата съперничка на Сиера ще бъде 18-ата поставена румънка Сорана Кърстя, победила Ева Лис от Германия с 6:3, 6:0.

Осмата в схемата Мира Андреева (Русия) се наложи над испанката Марина Басолс, въпреки че загуби първия сет - 3:6, 6:1, 6:1 и ще се изправи срещу чехкинята Мари Боузкова в третия кръг, а десетата поставена Каролина Мухова (Чехия) не се затрудни срещу представителката на Узбекистан Камила Рахимова за успех с 6:2, 6:2.