  Ден №4 на "Ролан Гарос": Джокович и Швьонтек ще са във фокуса на вниманието

  • 27 май 2026 | 08:00
Четвъртият ден от програмата на “Ролан Гарос” слага начало на мачовете от втория кръг. Очакват ни още зрелищни битки на червения клей, а сред главните действащи лица ще са Новак Джокович, Александър Зверев, Ига Швьонтек и Елена Рибакина.

Носителят на 24 титли от “Големия шлем” Новак Джокович излиза срещу представителя на домакините Валентен Ройе в третия мач на централния корт “Филип Шатрие”. Сърбинът не беше особено убедителен на старта и днес ще се надява на трисетова победа, за да спести сили за по-напредналата фаза на турнира.

Вторият поставен в схемата Зверев ще има за съперник Томаш Махач от Чехия. Двамата ще играят във вечерната сесия, т.е. Не преди 21:15 часа.

От останалите мъжки двубои най-голяма интрига предизвиква този между Томи Пол и Лоренцо Сонего. Каспер Рууд ще се опита да преодолее Хамад Медиедович, а Андрей Рубльов ще иска да затвърди добра си форма, демонстрирана в Рим, с победа срещу аржентинеца Камило Уго Карабели.

Програмата предвижда и френско дерби между Юго Юмбер и Куентин Алис.

При дамите също предстоят вълнуващи мачове. В 13:00 часа четирикратната шампионка Ига Швьонтек ще се изправи срещу младата чехкиня Сара Бейлек. Двете никога не са играли помежду си до момента.

Час по-рано Белинда Бенчич излиза срещу Кати Макнали. Швейцарката не е в оптимална форма, но малцина очакват да допусне изненада срещу номер 63 в световната ранглиста.

Поставената под номер 7 Елина Свитолина е в ролята на фаворит срещу испанката Кейтлин Кеведо, а Мира Андреева ще преследва убедителна победа срещу Марин Басолс във вечерната сесия.

Мощният начелен удар вероятно ще е сновното оръжие на Елена Рибакина срещу Юлия Стародубцева. Двете ще играят във втория мач на “Сюзан Ленглен”. След тях на корта ще излязат Дазмин Паолини и Солана Сиера.

Снимки: Gettyimages

