Джокович загуби един тайбрек, но продължава напред на "Ролан Гарос"

Рекордьорът по титли от Големия шлем Новак Джокович се класира за третия кръг на тазгодишния „Ролан Гарос“, след като победи представителя на домакините Валентен Ройе в четири сета.
Сърбинът не срещна особени затруднения в първите две части, в които загуби общо пет гейма, печелейки ги съответно с 6:3 и 6:2. В третия сет Ройе даде по-сериозен отпор и успя да го спечели след 9:7 в тайбрека. Силите на французина обаче не стигнаха за нещо повече и в четвъртия сет той отстъпи с 3:6, с което и мачът приключи в полза на Джокович.
По пътя към победата световният №3 записа 10 аса, но и допусна цели 9 двойни грешки. В същото време неговият съперник също направи 10 директни точки от сервис, но срещу само 4 двойни грешки. Голямото надмощие на Джокович дойде при точките за пробив, където той реализира 6 от 9, докато Ройе имаше успех 2 от 7.
В третия кръг сърбинът ще се изправи срещу победителя от двубоя между Жоао Фонсека от Бразилия и Дино Призмич от Хърватия.
