Джокович загуби един тайбрек, но продължава напред на "Ролан Гарос"

  • 27 май 2026 | 20:45
Рекордьорът по титли от Големия шлем Новак Джокович се класира за третия кръг на тазгодишния „Ролан Гарос“, след като победи представителя на домакините Валентен Ройе в четири сета.

Сърбинът не срещна особени затруднения в първите две части, в които загуби общо пет гейма, печелейки ги съответно с 6:3 и 6:2. В третия сет Ройе даде по-сериозен отпор и успя да го спечели след 9:7 в тайбрека. Силите на французина обаче не стигнаха за нещо повече и в четвъртия сет той отстъпи с 3:6, с което и мачът приключи в полза на Джокович.

По пътя към победата световният №3 записа 10 аса, но и допусна цели 9 двойни грешки. В същото време неговият съперник също направи 10 директни точки от сервис, но срещу само 4 двойни грешки. Голямото надмощие на Джокович дойде при точките за пробив, където той реализира 6 от 9, докато Ройе имаше успех 2 от 7.

В третия кръг сърбинът ще се изправи срещу победителя от двубоя между Жоао Фонсека от Бразилия и Дино Призмич от Хърватия.

