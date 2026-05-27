Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Тамара Корпач обясни защо не се ръкува с китайката Синюй Ван на "Ролан Гарос"

Тамара Корпач обясни защо не се ръкува с китайката Синюй Ван на "Ролан Гарос"

  • 27 май 2026 | 20:30
  • 614
  • 0
Тамара Корпач обясни защо не се ръкува с китайката Синюй Ван на "Ролан Гарос"

Германката Тамара Корпач пропусна обичайното ръкостискане с китайката Синюй Ван, след като победи 32-рата поставена в напрегнат мач от втория кръг на Откритото първенство на Франция по тенис.

По-късно Корпач заяви, че е негодувала, че е била посочена като нечестна заради отсъждане по време на срещата. Напрежението ескалира в края на първия сет при победата на германската тенисистка с 6:2, 2:6, 6:3.

„Топката беше наистина дълга и аз я видях в аут. Всъщност имаше две следи от топката. Съдията на стола слезе, показа отпечатъка и беше в аут. Тя дойде от моята страна, защото не повярва... Накрая не се ръкувахме, защото тя ми каза, че не е съгласна с отсъждането“, коментира Тамара Корпач, цитирана от агенция ДПА.

„Малко съм изненадана, защото имаме добри отношения. Не сме врагове. Не ѝ подадох ръка, защото това не беше честно спрямо мен“, добави германката.

„Мисля, че тя каза нещо от рода на това, че си мисли, че не съм честен играч или нещо подобно. Честно казано, не знам как да мамя“, каза още Корпач, която в третия кръг на "Ролан Гарос" ще играе срещу украинката Елина Свитолина.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Ден №4 на “Ролан Гарос”: Джокович и Швьонтек ще са във фокуса на вниманието

Ден №4 на “Ролан Гарос”: Джокович и Швьонтек ще са във фокуса на вниманието

  • 27 май 2026 | 20:46
  • 9755
  • 1
Джокович загуби един тайбрек, но продължава напред на "Ролан Гарос"

Джокович загуби един тайбрек, но продължава напред на "Ролан Гарос"

  • 27 май 2026 | 20:45
  • 976
  • 0
Иван Иванов дебютира при мъжете на "Уимбълдън"

Иван Иванов дебютира при мъжете на "Уимбълдън"

  • 27 май 2026 | 17:47
  • 2898
  • 0
Ига Швьонтек и Белинда Бенчич продължават към третия кръг в Париж

Ига Швьонтек и Белинда Бенчич продължават към третия кръг в Париж

  • 27 май 2026 | 16:04
  • 872
  • 0
Донски се класира за четвъртфиналите на "Чалънджър" в РЮА

Донски се класира за четвъртфиналите на "Чалънджър" в РЮА

  • 27 май 2026 | 15:47
  • 712
  • 0
Александър Василев мачка в Куршумлийска баня

Александър Василев мачка в Куршумлийска баня

  • 27 май 2026 | 15:31
  • 825
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС с огромни промени във Втора лига - шест клуба изпадат и не всички шампиони от Трета лига ще влизат директно

БФС с огромни промени във Втора лига - шест клуба изпадат и не всички шампиони от Трета лига ще влизат директно

  • 27 май 2026 | 20:03
  • 12588
  • 36
Феноменална тройка в края и невероятна победа след продължение! Балкан докосва титлата

Феноменална тройка в края и невероятна победа след продължение! Балкан докосва титлата

  • 27 май 2026 | 21:40
  • 5422
  • 1
Финалът в Лигата на конференциите: ясни са съставите на Кристъл Палас и Райо Валекано

Финалът в Лигата на конференциите: ясни са съставите на Кристъл Палас и Райо Валекано

  • 27 май 2026 | 21:12
  • 1988
  • 5
Страхотна новина! Любо Пенев е здрав и поема Локо (Сф)

Страхотна новина! Любо Пенев е здрав и поема Локо (Сф)

  • 27 май 2026 | 15:19
  • 35863
  • 126
Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

  • 27 май 2026 | 13:16
  • 32732
  • 259
Генчев: Вече съм много по-опитен от първия ми престой в Ботев

Генчев: Вече съм много по-опитен от първия ми престой в Ботев

  • 27 май 2026 | 16:32
  • 12174
  • 36