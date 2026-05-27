Тамара Корпач обясни защо не се ръкува с китайката Синюй Ван на "Ролан Гарос"

Германката Тамара Корпач пропусна обичайното ръкостискане с китайката Синюй Ван, след като победи 32-рата поставена в напрегнат мач от втория кръг на Откритото първенство на Франция по тенис.

По-късно Корпач заяви, че е негодувала, че е била посочена като нечестна заради отсъждане по време на срещата. Напрежението ескалира в края на първия сет при победата на германската тенисистка с 6:2, 2:6, 6:3.

„Топката беше наистина дълга и аз я видях в аут. Всъщност имаше две следи от топката. Съдията на стола слезе, показа отпечатъка и беше в аут. Тя дойде от моята страна, защото не повярва... Накрая не се ръкувахме, защото тя ми каза, че не е съгласна с отсъждането“, коментира Тамара Корпач, цитирана от агенция ДПА.



„Малко съм изненадана, защото имаме добри отношения. Не сме врагове. Не ѝ подадох ръка, защото това не беше честно спрямо мен“, добави германката.



„Мисля, че тя каза нещо от рода на това, че си мисли, че не съм честен играч или нещо подобно. Честно казано, не знам как да мамя“, каза още Корпач, която в третия кръг на "Ролан Гарос" ще играе срещу украинката Елина Свитолина.

