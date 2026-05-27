Лукас Петков и Патрик-Габриел Галчев застават пред медиите, националите с открита тренировка преди двубоя с Черна Гора
  3. Иван Иванов дебютира при мъжете на "Уимбълдън"

  • 27 май 2026 | 17:47
Българският тенис талант Иван Иванов ще дебютира при мъжете на тазгодишния "Уимбълдън", като получи правото да участва в квалификациите.

Участието му става автоматично благодарение на триумфа му в юношеския турнир през миналата година. Това беше една от общо две титли в Големия шлем.

Иван Иванов допусна обрат на старта на основната схема в Кошице
Наскоро Иванов дебютира и на “Чалънджър” ниво, след като преодоля квалификациите на турнира в Кошице и отпадна в първи кръг.

Припомняме, че неговата школовка бе направена в академията на Рафаел Надал, което му помогна за големия триумф на "Уимбълдън" и US Open.

Динко Динев стартира с победа в Кайзери

