Иван Иванов дебютира при мъжете на "Уимбълдън"

Българският тенис талант Иван Иванов ще дебютира при мъжете на тазгодишния "Уимбълдън", като получи правото да участва в квалификациите.

Участието му става автоматично благодарение на триумфа му в юношеския турнир през миналата година. Това беше една от общо две титли в Големия шлем.

Иван Иванов допусна обрат на старта на основната схема в Кошице

Наскоро Иванов дебютира и на “Чалънджър” ниво, след като преодоля квалификациите на турнира в Кошице и отпадна в първи кръг.

Припомняме, че неговата школовка бе направена в академията на Рафаел Надал, което му помогна за големия триумф на "Уимбълдън" и US Open.