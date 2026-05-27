Шмайхел се оттегли от футбола

Вратарят на националния тим на Дания и шотландския Селтик Каспер Шмайхел обяви оттеглянето си от професионалния футбол, след като не успя да се възстанови напълно от сериозна контузия на рамото. 39-годишният датчанин получи травмата при загубата на Дания от Португалия на четвъртфиналите в Лигата на нациите през март 2025-а, но продължи да играе, след като отборът бе използвал всичките си резерви. Проблемът се влоши след това при поражението на Селтик от Щутгарт в Лига Европа през февруари. Последният мач на Шмайхел за клуба му беше загубата с 1:2 от Хибърниън в шотландската Висша лига на 22 февруари, а договорът му изтича през следващия месец.

„Когато контрактът ми със Селтик изтече през юни, ще прекратя активната си футболна кариера. Това е решение, което беше взето за мен“, заяви Шмайхел пред TV 2 Sport. „Консултирах се с различни хирурзи и експерти във връзка с рамото си и те ми казаха, че не трябва да очаквам да се върна и да играя футбол на най-високо ниво. Мислих много, но вярвам, че сега е подходящият момент“, добави вратарят. Каспер Шмайхел записа 120 мача за Дания и участва на Световните първенства през 2018-а и 2022 година, като помогна на страната си да достигне до полуфиналите на Евро 2020. Той започна клубната си кариера в Манчестър Сити, но имаше най-дълъг престой в Лестър Сити, където участва в 479 срещи и спечели титлата във Висшата лига през сезон 2015/2016 и Купата на Футболната асоциация на Англия през 2021 година.

По-късно датският вратар игра за отборите на Ница и Андерлехт, преди да се присъедини към Селтик, където записа 39 двубоя през този сезон. Шмайхел спечели две титли на Шотландия със Селтик и Купата на лигата. „Мисля, че всеки мечтае да се сбогува на терена, но не винаги получаваш това, което искаш. Имам толкова много други неща по пътя, така че футболът не ми дължи нищо. Бяха ми дадени толкова много възможности в кариерата ми. Толкова много преживявания. Наистина бих искал да имам само един мач, но за съжаление не се случи“, коментира още Каспер Шмайхел.