Бранимира Маркова: Доволна съм от момичетата, от техните изигравания

Главният мениджър на националния отбор по художествена гимнастика индивидуално жени Бранимира Маркова заяви, че е доволна от представянето на Стилияна Николова и Ева Брезалиева по време на подиум тренировката преди Европейското първенство във Варна.

"Доволна съм от момичетата, от техните изигравания. Разбира се, подиумът се случва много интензивно, те трябва да изиграят своите съчетания буквално една след друга, така че за тях е много тежко. Но това се случва преди всяко едно голямо състезание, така че те са опитни гимнастички. Очаквахме точно този подиум. Мисля, че се справиха прекрасно, опитаха терена, височината, залата. В залата има една прекрасна атмосфера", каза Маркова след заниманието.

"Ние всички имаме страхотни спомени преди пет години от Европейското първенство, което се проведе тук, на което Боряна Калейн спечели първия си така значим за нея медал. Така че пожелавам на всички момичета успех, да дадат всичко от себе си и да се представят по най-добрия начин", добави тя.

Маркова коментира и смяната на съчетанието с лента на Стилияна Николова, което се наложи в последния момент.

"Първо, че решихме Стили, че ще се чувства по-спокойна, точно в нейния стил. Обикновено, когато нещо върви, не го пипаме, но специално със съчетанието и с лента имахме проблем, така че смятам, че направихме най-доброто, за да се представи тя по най-добрия начин", заяви треньорката и изказа мнение за новия формат на първенството във Варна.

"За първи път сме в този нов формат на Европейско първенство. В квалификациите трябва да се борим за първите 20 места, но в многобоя вече първите 10 от съчетанията с обръча и с топката минават напред със съчетанията с бухалки и с лента, така че, разбира се, сме наблегнали малко повече в подготовката си на съчетанията с обръч и с топка. Това, което смятам е, че Европейската федерация искат да изпробват е съкратят времето и малко по-интензивно да стан състезанието, но за сметка на състезателите, които пък няма да имат шанс да изиграят и четирите си уреда. Така че всичко е въпрос на време, да видим как ще се проведе този формат. Тежък формат е, тежко е Европейското първенство, защото поне за жените е доста продължително. За жените винаги е продължително, състезанието е в четири дни", завърши Бранимира Маркова.