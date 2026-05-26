Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Бранимира Маркова: Доволна съм от момичетата, от техните изигравания

Бранимира Маркова: Доволна съм от момичетата, от техните изигравания

  • 26 май 2026 | 15:03
  • 276
  • 0
Бранимира Маркова: Доволна съм от момичетата, от техните изигравания

Главният мениджър на националния отбор по художествена гимнастика индивидуално жени Бранимира Маркова заяви, че е доволна от представянето на Стилияна Николова и Ева Брезалиева по време на подиум тренировката преди Европейското първенство във Варна.

"Доволна съм от момичетата, от техните изигравания. Разбира се, подиумът се случва много интензивно, те трябва да изиграят своите съчетания буквално една след друга, така че за тях е много тежко. Но това се случва преди всяко едно голямо състезание, така че те са опитни гимнастички. Очаквахме точно този подиум. Мисля, че се справиха прекрасно, опитаха терена, височината, залата. В залата има една прекрасна атмосфера", каза Маркова след заниманието.

"Ние всички имаме страхотни спомени преди пет години от Европейското първенство, което се проведе тук, на което Боряна Калейн спечели първия си така значим за нея медал. Така че пожелавам на всички момичета успех, да дадат всичко от себе си и да се представят по най-добрия начин", добави тя.

Маркова коментира и смяната на съчетанието с лента на Стилияна Николова, което се наложи в последния момент.

"Първо, че решихме Стили, че ще се чувства по-спокойна, точно в нейния стил. Обикновено, когато нещо върви, не го пипаме, но специално със съчетанието и с лента имахме проблем, така че смятам, че направихме най-доброто, за да се представи тя по най-добрия начин", заяви треньорката и изказа мнение за новия формат на първенството във Варна.

"За първи път сме в този нов формат на Европейско първенство. В квалификациите трябва да се борим за първите 20 места, но в многобоя вече първите 10 от съчетанията с обръча и с топката минават напред със съчетанията с бухалки и с лента, така че, разбира се, сме наблегнали малко повече в подготовката си на съчетанията с обръч и с топка. Това, което смятам е, че Европейската федерация искат да изпробват е съкратят времето и малко по-интензивно да стан  състезанието, но за сметка на състезателите, които пък няма да имат шанс да изиграят и четирите си уреда. Така че всичко е въпрос на време, да видим как ще се проведе този формат. Тежък формат е, тежко е Европейското първенство, защото поне за жените е доста продължително. За жените винаги е продължително, състезанието е в четири дни", завърши Бранимира Маркова.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Александра Мутафчиева от НСА спечели държавното студентско първенство

Александра Мутафчиева от НСА спечели държавното студентско първенство

  • 26 май 2026 | 13:21
  • 252
  • 0
Илияна Йотова: Поколения наред се гордеем с успехите на Нешка Робева

Илияна Йотова: Поколения наред се гордеем с успехите на Нешка Робева

  • 26 май 2026 | 12:26
  • 489
  • 2
Легендарната Нешка Робева празнува 80-годишен юбилей

Легендарната Нешка Робева празнува 80-годишен юбилей

  • 26 май 2026 | 10:12
  • 8272
  • 29
Бургас приема Световната купа по спортна акробатика за трети път, очаква 500 състезатели

Бургас приема Световната купа по спортна акробатика за трети път, очаква 500 състезатели

  • 25 май 2026 | 13:14
  • 1045
  • 0
Нов формат и рекорден брой грации на Европейското във Варна

Нов формат и рекорден брой грации на Европейското във Варна

  • 25 май 2026 | 10:41
  • 1209
  • 0
БФХГ ще отбележи 80-я рожден ден на Нешка Робева

БФХГ ще отбележи 80-я рожден ден на Нешка Робева

  • 24 май 2026 | 20:43
  • 950
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Ето всички съперници на Левски за първи и втори кръг в ШЛ, жребият е на 16/17 юни

Ето всички съперници на Левски за първи и втори кръг в ШЛ, жребият е на 16/17 юни

  • 26 май 2026 | 16:17
  • 1331
  • 0
Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

  • 26 май 2026 | 14:19
  • 14307
  • 47
ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

  • 26 май 2026 | 12:00
  • 28683
  • 152
Учредиха клуб на ветераните на ЦСКА - Ради Здравков стана шеф

Учредиха клуб на ветераните на ЦСКА - Ради Здравков стана шеф

  • 26 май 2026 | 12:22
  • 11347
  • 33
БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

  • 26 май 2026 | 10:21
  • 30097
  • 113
Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

  • 26 май 2026 | 11:25
  • 13829
  • 39