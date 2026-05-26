Президентът на БФХГ Илиана Раева проведе среща с кмета на Варна Благомир Коцев

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева проведе среща и обяд с кмета на Варна Благомир Коцев по повод Европейското първенство по художествена гимнастика. На срещата присъстваха и представители на Техническия комитет по художествена гимнастика към Европейската гимнастика, които са в морската столица за шампионата.

В приятелска атмосфера бяха обсъдени организацията на Европейското първенство, предстоящите емоции и значението на домакинството за България и българския спорт.

"Благодарим на Община Варна за уважението, подкрепата и доброто партньорство в организацията на едно от най-значимите спортни събития в страната през 2026 година", написаха от БФХГ във Фейсбук.