Александра Мутафчиева от НСА спечели държавното студентско първенство

Александра Мутафчиева от НСА стана новата държавна студентска шампионка по художествена гимнастика, след като триумфира на първенството, проведено в многофункционалната зала на НСА „Васил Левски“ в рамките на Купа „Нюанс“.

Състезанието бележи историческо завръщане на художествената гимнастика на студентската спортна сцена в България след 30-годишна пауза.

Държавното студентско първенство бе организирано под егидата на Асоциацията за университетски спорт и сектор „Художествена гимнастика“ към катедра „Гимнастика“ на НСА, по инициатива на доц. Д-р Мария Гатева - президент на клуб Нюанс и преподавател в Национална спортна академия “Васил Левски”. В провеждането му ключова роля изигра съдийската комисия на Българската федерация по художествена гимнастика.

В надпреварата участваха 4 университета, 15 студентки и 4 отбора. След убедително представяне на съчетанията си с обръч (24.450 точки) и с бухалки (23.450 точки) Александра Мутафчиева заслужено зае първото място със сбор от 47.900 точки.

Втора се класира сътезаващата се за ЮАР Стефани Димитрова (НСА) с актив от 47.700 точки (24.400 - обръч и 23.300 - бухалки), а трета остана Антония Маринова (НСА), която събра 46.750 точки (23.700 - обръч и 23.050 - бухалки).

В отборната надпревара първите три места заеха тимовете на НСА - втори отбор заслужи златните медли, сребърните отидоха във втория състав, а бронзовите в първата формация на висшето спортна училище.

Емоционален акцент на събитието беше присъствието на Валя Маркова – последната студентска шампионка отпреди 30 години, която представи своя златен медал и символично свърза миналото с настоящето на художествената гимнастика в студентския спорт.

Очаква се инициативата да продължи да се развива и през следващите години с нови формати, по-гъвкави регламенти и гимнастради, които да дадат възможност на още повече студентки да се включат в спорта.