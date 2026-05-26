Илияна Йотова: Поколения наред се гордеем с успехите на Нешка Робева

Поколения наред се гордеем с успехите на Нешка Робева, които записаха със златни букви името на България в световния спорт. Това заявява президентът Илияна Йотова в поздравителен адрес по повод 80-годишнината на българската треньорка по художествена гимнастика, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Красивата магия и професионализмът на школата, която Нешка Робева създаде, не спират да пленяват почитатели по целия свят, посочва президентът. Илияна Йотова изразява благодарност за безценните уроци, силния дух и енергията, с които Нешка Робева мотивира децата да се отдават на спорта. „Учите ги на дисциплина, възпитавате ги в отговорност и добродетели“, отбелязва президентът.

Държавният глава посочва, че будната гражданска съвест на Нешка Робева и непримиримостта с неправдите са пример за подражание, и пожелава на легендарната треньорка здраве и нестихващо вдъхновение.

Нешка Робева е успешна треньорка по художествена гимнастика през 80-те и 90-те години на ХХ век. С нейното име са свързани най-големите успехи на българската художествена гимнастика и на българските „златни момичета“, както и развитието на световната художествена гимнастика. Като хореограф Нешка Робева създава стотици съчетания за своите гимнастички, както и спектакли на ръководената от нея танцова трупа.