Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Илияна Йотова: Поколения наред се гордеем с успехите на Нешка Робева

Илияна Йотова: Поколения наред се гордеем с успехите на Нешка Робева

  • 26 май 2026 | 12:26
  • 271
  • 0
Илияна Йотова: Поколения наред се гордеем с успехите на Нешка Робева

Поколения наред се гордеем с успехите на Нешка Робева, които записаха със златни букви името на България в световния спорт. Това заявява президентът Илияна Йотова в поздравителен адрес по повод 80-годишнината на българската треньорка по художествена гимнастика, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Красивата магия и професионализмът на школата, която Нешка Робева създаде, не спират да пленяват почитатели по целия свят, посочва президентът. Илияна Йотова изразява благодарност за безценните уроци, силния дух и енергията, с които Нешка Робева мотивира децата да се отдават на спорта. „Учите ги на дисциплина, възпитавате ги в отговорност и добродетели“, отбелязва президентът.

Държавният глава посочва, че будната гражданска съвест на Нешка Робева и непримиримостта с неправдите са пример за подражание, и пожелава на легендарната треньорка здраве и нестихващо вдъхновение.

Нешка Робева е успешна треньорка по художествена гимнастика през 80-те и 90-те години на ХХ век. С нейното име са свързани най-големите успехи на българската художествена гимнастика и на българските „златни момичета“, както и развитието на световната художествена гимнастика. Като хореограф Нешка Робева създава стотици съчетания за своите гимнастички, както и спектакли на ръководената от нея танцова трупа.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Легендарната Нешка Робева празнува 80-годишен юбилей

Легендарната Нешка Робева празнува 80-годишен юбилей

  • 26 май 2026 | 10:12
  • 5804
  • 18
Бургас приема Световната купа по спортна акробатика за трети път, очаква 500 състезатели

Бургас приема Световната купа по спортна акробатика за трети път, очаква 500 състезатели

  • 25 май 2026 | 13:14
  • 1029
  • 0
Нов формат и рекорден брой състезателки на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна

Нов формат и рекорден брой състезателки на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна

  • 25 май 2026 | 10:41
  • 1191
  • 0
БФХГ ще отбележи 80-я рожден ден на Нешка Робева

БФХГ ще отбележи 80-я рожден ден на Нешка Робева

  • 24 май 2026 | 20:43
  • 938
  • 3
Още 4 медала за българите на Световната купа в Ташкент

Още 4 медала за българите на Световната купа в Ташкент

  • 24 май 2026 | 16:51
  • 1027
  • 1
Раян Радков стана шампион на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент

Раян Радков стана шампион на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент

  • 23 май 2026 | 17:08
  • 3719
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

  • 26 май 2026 | 12:00
  • 12604
  • 71
Учредиха клуб на ветераните на ЦСКА - Ради Здравков стана шеф

Учредиха клуб на ветераните на ЦСКА - Ради Здравков стана шеф

  • 26 май 2026 | 12:22
  • 4402
  • 6
БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващия сезон

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващия сезон

  • 26 май 2026 | 10:21
  • 22701
  • 80
Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

  • 26 май 2026 | 11:25
  • 7779
  • 15
Чочев играч на сезона в България

Чочев играч на сезона в България

  • 26 май 2026 | 11:46
  • 3621
  • 7
Добруджа се избъзика с рефер - обяви го за трансферна цел номер 1

Добруджа се избъзика с рефер - обяви го за трансферна цел номер 1

  • 26 май 2026 | 11:14
  • 6494
  • 5