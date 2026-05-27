България с 11 състезатели на Световната купа по спортна акробатика в Бургас

България ще бъде представена от 11 състезатели на Световната купа по спортна акробатика в Бургас от 29 до 31 май, съобщиха организаторите.

При женските тройки ще участват Пролетина Иванова, Жаклин Стоянова и Маргарита Тодорова, а при женските двойки – Лусия Емили Янков и Сияна Кирякова. За отличията ще се борят и три смесени двойки – Ралица Кирова и Пламен Янев, Вилиана Костадинова и Кристиян Манолов, Милица Смоленска и Любомир Василев.

Това е третата поредна Световна купа по спортна акробатика в Бургас след изданията през 2024 и 2025 година. Успоредно с нея се провежда и международния турнир Burgas International Acro Cup, като общо над 500 състезатели са регистрирани за участие на българска земя.