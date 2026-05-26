Вархолм и Дос Сантос подновяват съперничеството си в Осло

Един от най-очакваните дуели в леката атлетика между Карстен Вархолм и Алисон Дос Сантос в дисциплината 400 метра с препятствия ще се състои отново на турнира от Диамантената лига в Осло на 10 юни. Световният рекордьор Вархолм ще търси реванш пред родна публика на “Бислет Геймс“, след като по-рано този месец допусна две последователни загуби от Дос Сантос в Кeцяо и Сямън.

“Когато бягам, винаги искам да победя. Планът ми за следващите седмици е да тренирам и да се подготвя за предстоящите състезания. Обещавам ви, че ще запаля огън“, заяви Вархолм след поражението си миналата събота.

Норвежецът ще разчита на подкрепата на местните фенове на стадион “Бислет“, където е триумфирал в седем от десетте си участия в Диамантената лига.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages