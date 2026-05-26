Очаква ли се зрелищен английски спринтов сблъсък на Игрите на Британската общност

Перспективата за тристранен английски спринтов сблъсък на Игрите на Британската общност това лято ще държи феновете в напрежение, смята Дениз Люис.

Ейми Хънт, която си проправи път към среброто на 200 метра на Световното първенство по лека атлетика през 2025 г., е в пряка конкуренция с бившата световна шампионка на 100 метра Дина Ашър-Смит и многократната европейска медалистка Дарил Нийта.

Тъй като и трите ще представят Англия в Глазгоу, двукратна златна медалистка от Игрите на Британската общност и олимпийска шампионка в седмобоя от 2000 г. Люис вярва, че състезанието е огромна възможност за някоя от тях да остави значима следа.

“Вълнувам се само като си помисля“, заяви Люис.

“Атлетите искат да печелят медали. Те искат да погледнат назад към кариерата си и да кажат, че са се състезавали на всички големи първенства, и ако имат възможност да вземат медал или да победят, искат да се възползват.“

“Трябва да покажеш най-доброто от себе си. Няма място за самодоволство. Тези три жени са в абсолютния си връх и ще искат да се приберат у дома с куп медали.“

“Погледнете този сезон, който включва и Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам – има много възможности. Всеки, който е конкурентоспособен, ще иска да се възползва от тези възможности, за да спечели медали.“

На Игрите на Британската общност атлетите от Обединеното кралство ще се състезават под знамената на Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия, а не под това на Великобритания.

Съперничеството между Англия и Шотландия във всяко спортно състезание може да доведе до пристрастна атмосфера, но Люис, която се е състезавала многократно в Глазгоу, очаква присъстващите да бъдат гостоприемни.

Тя добави: “Публиката в Глазгоу е толкова знаеща. Ако говорим конкретно за лека атлетика, те ще бъдат сърдечни.“

Естествено, те ще подкрепят по-силно шотландските атлети, които са много силни на домашната сцена и когато се състезават за Великобритания и Северна Ирландия. Те са страхотни.“

“Очаквам да подкрепят своите, но също така очаквам да бъдат любезни и подкрепящи към другите нации, не само към домакинските страни, но и към всички атлети, идващи от цялата Британска общност.“

“Трябва да си напомняме, че спортът обединява. В момента в света се случват много неща, които може да изглеждат много луди и да се опитват да настройват нации срещу нации.“

Снимки: Gettyimages