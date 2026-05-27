От Уест Хам изненадаха всички и гласуваха пълно доверие на Нуно Еспирито Санто

  • 27 май 2026 | 12:25
Мениджърът на Уест Хам, Нуно Еспирито Санто, остава на поста си, обявиха от клуба. Португалският мениджър пое “чуковете” през септември, когато замени Греъм Потър, но в крайна сметка не успя да спаси лондончани от изпадане. Тимът спечели 39 точки, но въпреки това не успя да запази мястото си в Премиър лийг, което се случва за първи път от изпадането отново на Уест Хам през сезон 2002/03, когато те се простиха с най-високото ниво в английския футбол с 42 точки.

“Въпреки изпадането, което никой от нас не искаше, трябва да гледаме напред. Бордът сега трябва да прегледа всички аспекти от дейността на клуба, за да сме сигурни, че когато се върнем в Премиър лийг, да се надяваме, че това ще бъде още през август 2027 година, ще бъдем един по-добър Уест Хам във всяко едно отношение, на терена и извън него. Проведохме срещи с Нуно Еспирито Санто и с удоволствие информираме, че той потвърди дългосрочния си ангажимент към клуба, както и ние към него. Нуно ясно заяви, че е силно мотивиран за предизвикателството да върне Уест Хам в елита още в първия сезон. Това е и нашата цел”, се казва в част от декларацията на клуба.

Клубът също така обяви намаление с до 30% на цените на сезонните карти. “Чуковете” ще трябва да продадат футболисти за около 150 милиона паунда, за да бъде балансиран бюджетът на клуба, твърдят английските медии. Клубното ръководство на лондончани в крайна сметка е взело решение да гласува пълно доверие на Нуно Еспирито Санто, макар в последните дни да се спекулираше силно, че той ще бъде освободен от поста.

Снимки: Gettyimages

