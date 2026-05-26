Стол, Михамбо и Нордас с победи в Релинген

  • 26 май 2026 | 13:23
Настоящият световен шампион в хвърлянето на диск Даниел Стол от Швеция демонстрира победна форма по време на турнира Internationales Pfingstsportfest в Релинген, част от Сребърния континентален тур на Световната атлетика в неделя. Стол се наложи с нов рекорд на турнира от 69.01 метра. Германецът Хенрик Янсен зае втората позиция с 68.54 м, а трети се нареди действащият европейски шампион за младежи под 23 г. Стивън Рихтер с 65.91 м.

Състезанието в скока на дължина при жените предложи вълнуваща развръзка. Действащата европейска шампионка Малайка Михамбо постигна 6.82 метра в последния си опит, за да изпревари с един сантиметър Акелия Смит от Ямайка и да си върне рекорда на турнира.

Смит все още имаше един скок на разположение и отговори достойно, но в крайна сметка не успя да надмине Михамбо, приземявайки се на 6.76 метра в шестия кръг – нейният втори най-добър резултат в състезанието.

На диск при жените първото място извоюва Марике Стайнакер с 62.63 м, в скока на височина се наложи сребърната европейска медалистка от Мюнхен 2022 Мария Вукович от Черна гора с 1.94 м, а в тласкането на гюле при дамите победата грабва шведката Фани Роос с 19.45 м. Тя победи олимпийската шампионка и надежда на домакините Йемиси Марби, която постигна 18.81 м.

Носителят на световен бронз Нарве Гийле Нордас стигна до успех на 1500 м с 3:32.52 мин.

