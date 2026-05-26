Добро представяне на български атлети в Брюксел

Многократният шампион на България при подрастващите в бяганията на 1500 и 3000 метра Ангел Дарандашев постигна личен рекорд на 1500 м на открито по време на състезание в Брюксел, Белгия през уикенда. Талантливият възпитаник на луковитския специалист Атанас Иванов се нареди осми в десетия финал на 1500 м с 3:59.92 минути.

Иван Андреев бяга в четвъртия финал на 1500 м, като постигна време 3:52.48 мин.

Отлично се представи Росина Николова на 800 метра, след като във втория финал в тази дисциплина при жените постигна време 2:08.23 мин. В шестия финал на 800 м при жените Жаклин Желева завърши седма за 2:15.16 мин.

Желева участва и на 1500 м при дамите, където се нареди втора в четвъртия финал с 4:35.55 мин.