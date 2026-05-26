  Фред Кърли спечели 100 метра на Enhanced Games, но остана далеч от световния рекорд на Болт

Фред Кърли спечели 100 метра на Enhanced Games, но остана далеч от световния рекорд на Болт

  • 26 май 2026 | 13:35
Американецът Фред Кърли победи в спринта на 100 метра с време 9.97 секунди, което би го класирало последен във финала на Олимпийските игри през 2024 г.

Фред Кърли пробяга 100-те метра за скромните 9.97 секунди, за да спечели състезанието на Enhanced Games. Същото време обаче щеше да остави бившия бронзов медалист на последно място на финала на Олимпиадата в Париж.

Кърли, който прогнозираше, че световният рекорд на Юсейн Болт от 9.58 секунди ще бъде “унищожен“, спечели надпревара, в която спринтьорите трябваше да застават на стартовите блокчета четири пъти заради фалстартове и развързани обувки.

Кърли беше част от група от шестима бегачи, които бяха връщани от стартовите блокчета три пъти – нещо, което изразходва много енергия. Първо един от спринтьорите трябваше да завърже обувката си, а след това на два пъти прозвуча сигнал за фалстарт, но ранен старт очевидно не беше отчетен и никой не беше дисквалифициран.

“Много фалстартове, много подскачане, много хора, които не искаха да бягат в сериите си“, коментира Кърли непълния състав за една на практика безсмислена предварителна серия, в която той самият направи фалстарт, но не беше дисквалифициран. “Трябва да се справим по-добре. Готов съм да бягам бързо.“

Кърли, който заяви, че не използва стимуланти, все пак прибра 250 000 долара – наградата за първо място във всички дисциплини.

Снимки: Gettyimages

Александра Начева: Пикът на формата ми трябва да е на европейското в Бирмингам

