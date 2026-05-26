Фред Кърли спечели 100 метра на Enhanced Games, но остана далеч от световния рекорд на Болт

Американецът Фред Кърли победи в спринта на 100 метра с време 9.97 секунди, което би го класирало последен във финала на Олимпийските игри през 2024 г.

Фред Кърли пробяга 100-те метра за скромните 9.97 секунди, за да спечели състезанието на Enhanced Games. Същото време обаче щеше да остави бившия бронзов медалист на последно място на финала на Олимпиадата в Париж.

Кърли, който прогнозираше, че световният рекорд на Юсейн Болт от 9.58 секунди ще бъде “унищожен“, спечели надпревара, в която спринтьорите трябваше да застават на стартовите блокчета четири пъти заради фалстартове и развързани обувки.

Кърли беше част от група от шестима бегачи, които бяха връщани от стартовите блокчета три пъти – нещо, което изразходва много енергия. Първо един от спринтьорите трябваше да завърже обувката си, а след това на два пъти прозвуча сигнал за фалстарт, но ранен старт очевидно не беше отчетен и никой не беше дисквалифициран.

“Много фалстартове, много подскачане, много хора, които не искаха да бягат в сериите си“, коментира Кърли непълния състав за една на практика безсмислена предварителна серия, в която той самият направи фалстарт, но не беше дисквалифициран. “Трябва да се справим по-добре. Готов съм да бягам бързо.“

Кърли, който заяви, че не използва стимуланти, все пак прибра 250 000 долара – наградата за първо място във всички дисциплини.

