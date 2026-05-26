Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Сблъсъкът между Кър и Уайтман в Глазгоу 2026 е “сбъдната мечта“

Сблъсъкът между Кър и Уайтман в Глазгоу 2026 е “сбъдната мечта“

  • 26 май 2026 | 14:18
  • 151
  • 0
Сблъсъкът между Кър и Уайтман в Глазгоу 2026 е “сбъдната мечта“

Един евентуален дуел между шотландските любимци Джош Кър и Джейк Уайтман на Игрите на Британската общност в Глазгоу през 2026 г. би бил “сбъдната мечта“, смята Дениз Люис. Двамата шотландци, които са световни шампиони на 1500 метра, ще се изправят един срещу друг за златото, когато дисциплината една миля се завърне в програмата на Игрите. За тях това изглежда като последен реален шанс да добавят титла от Британската общност към своите знаменити колекции от медали.

Уайтман спечели впечатляващ сребърен медал на 1500 метра на Световното първенство по лека атлетика в Токио миналата година, където бе изпреварен за златото само с две стотни от секундата от португалеца Исак Надер. С това той отново заяви присъствието си на световната сцена след период, белязан от контузии, последвал триумфа му през 2022 г.

Двукратният олимпийски медалист и световен шампион от 2023 г. Кър получи разкъсване на прасеца от втора степен по време на финала в японската столица. Въпреки това 28-годишният атлет си е поставил за цел да подобри световния рекорд на една миля на Диамантената лига в Лондон, две седмици преди да се бори за златото от Британската общност на родна земя.

Перспективата да наблюдава битката между Кър и Уайтман е нещо, което Люис очаква с нетърпение.

“Ако и двамата пристигнат здрави в едно и също състезание, ще хвърчат искри“, заяви двукратната златна медалистка от Игрите на Британската общност.

“Трудността за неутралния зрител е кого да подкрепи? Обожаваме и двамата. Те са световни шампиони и всички ги боготворят. Това е сбъдната мечта. Може да бъде настръхващо на финалната права. Така че, ако все още нямате билети, вземете си, защото ще има страхотни съперничества и директни сблъсъци, а Кър срещу Уайтман е изключително апетитна перспектива.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Александра Начева: Пикът на формата ми трябва да е на европейското в Бирмингам

Александра Начева: Пикът на формата ми трябва да е на европейското в Бирмингам

  • 25 май 2026 | 11:53
  • 708
  • 2
Александра Начева стартира сезона с победа в Пловдив

Александра Начева стартира сезона с победа в Пловдив

  • 23 май 2026 | 18:04
  • 2123
  • 2
Радина Величкова и Барбоза Фирмино спечелиха спринта на 100 метра в Пловдив

Радина Величкова и Барбоза Фирмино спечелиха спринта на 100 метра в Пловдив

  • 23 май 2026 | 17:58
  • 1143
  • 0
Какво е състоянието на Матия Фурлани?

Какво е състоянието на Матия Фурлани?

  • 23 май 2026 | 17:45
  • 2543
  • 0
Сандра Елкасевич с прочувствено обръщение към феновете си

Сандра Елкасевич с прочувствено обръщение към феновете си

  • 23 май 2026 | 17:25
  • 1733
  • 1
Радина Величкова покри норматив на 100 метра за Световното в Юджийн

Радина Величкова покри норматив на 100 метра за Световното в Юджийн

  • 23 май 2026 | 16:57
  • 3296
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

  • 26 май 2026 | 14:19
  • 5155
  • 11
Аякс, Брага и ПАО причакват ЦСКА 1948 в ЛК

Аякс, Брага и ПАО причакват ЦСКА 1948 в ЛК

  • 26 май 2026 | 14:26
  • 2007
  • 1
ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

  • 26 май 2026 | 12:00
  • 22133
  • 118
Учредиха клуб на ветераните на ЦСКА - Ради Здравков стана шеф

Учредиха клуб на ветераните на ЦСКА - Ради Здравков стана шеф

  • 26 май 2026 | 12:22
  • 8570
  • 21
БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

  • 26 май 2026 | 10:21
  • 27208
  • 98
Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

  • 26 май 2026 | 11:25
  • 11011
  • 22