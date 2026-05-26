Сблъсъкът между Кър и Уайтман в Глазгоу 2026 е “сбъдната мечта“

Един евентуален дуел между шотландските любимци Джош Кър и Джейк Уайтман на Игрите на Британската общност в Глазгоу през 2026 г. би бил “сбъдната мечта“, смята Дениз Люис. Двамата шотландци, които са световни шампиони на 1500 метра, ще се изправят един срещу друг за златото, когато дисциплината една миля се завърне в програмата на Игрите. За тях това изглежда като последен реален шанс да добавят титла от Британската общност към своите знаменити колекции от медали.

Уайтман спечели впечатляващ сребърен медал на 1500 метра на Световното първенство по лека атлетика в Токио миналата година, където бе изпреварен за златото само с две стотни от секундата от португалеца Исак Надер. С това той отново заяви присъствието си на световната сцена след период, белязан от контузии, последвал триумфа му през 2022 г.

Двукратният олимпийски медалист и световен шампион от 2023 г. Кър получи разкъсване на прасеца от втора степен по време на финала в японската столица. Въпреки това 28-годишният атлет си е поставил за цел да подобри световния рекорд на една миля на Диамантената лига в Лондон, две седмици преди да се бори за златото от Британската общност на родна земя.

Перспективата да наблюдава битката между Кър и Уайтман е нещо, което Люис очаква с нетърпение.

“Ако и двамата пристигнат здрави в едно и също състезание, ще хвърчат искри“, заяви двукратната златна медалистка от Игрите на Британската общност.

“Трудността за неутралния зрител е кого да подкрепи? Обожаваме и двамата. Те са световни шампиони и всички ги боготворят. Това е сбъдната мечта. Може да бъде настръхващо на финалната права. Така че, ако все още нямате билети, вземете си, защото ще има страхотни съперничества и директни сблъсъци, а Кър срещу Уайтман е изключително апетитна перспектива.“

