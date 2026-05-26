Тихомир Иванов открива летния си сезон на “Самарско знаме“

Атлет номер 1 на България за 2024 година и осми в скока на височина от Олимпиадата в Париж 2024 Тихомир Иванов ще открие летния си състезателен сезон с участие в лекоатлетическия турнир “Самарско знаме“ в Стара Загора на 3 юни, съобщи БФЛА.

Иванов продължава подготовката си с лагер в Кипър до края на седмицата с треньора си Виктор Нинов, след което двамата се завръщат в България.

“В момента сме в Кипър и мога да кажа, че заедно с моя треньор Виктор Нинов направихме доста добра подготовка за новия сезон. Физически се чувствам доста добре. Скоковете също не изостават като цел, но се надявам в следващите седмици нещата да започнат да придобиват по-приятен цвят“, коментира скачачът в интервю за БФЛА.

“Нямам търпение да дойде 3 юни и да скачам пред родна публика. Ще гоня добър резултат още в първите си участия. Нормативът за Европейското в Бирмингам е 227 см, но не смятам да разчитам на класиране по ранкинг. Нормата за Европейското е напълно постижима и се надявам да се получи още в предстоящите стартове, за да можем да се готвим пълноценно за Бирмингам. Доказал съм, че на големите състезания, ако съм здрав, винаги съм се реализирал“, допълни той.

Освен на “Самарско знаме“, Иванов ще скача със сигурност още на Балканиадата във Волос на 20 и 21 юни и на Държавното първенство по лека атлетика на 25 и 26 юли.

“Разчитам на добри резултати в първите стартове, за да получа на 100% потвърждение за турнирите през сезона. С Виктор Нинов всичко е ОК. Разбираме се добре. Тренираме пълноценно. На този етап нямаме забележки. Той иска да се реализирам. Напълно сме освободени психически, че нещо трябва да се получи. Не съм на 20 г., за да ми е всичко на всяка цена. Важното е и двамата да сме доволни от взаимната си работа“, обясни Тихомир Иванов.