  • 26 май 2026 | 18:32
Александър Василев продължава напред на двойки в Куршумлийска баня

Александър Василев продължава на двойки на тенис турнира на клей в Куршумлийска баня (Сърбия), но Радослав Шандаров и Джордж Лазаров приключиха участието си при дуетите след загуба в първия кръг.

Българинът Василев и неговият партньор Стефан Попович победиха с 6:4, 7:6 (3) италианците Франческо Ферари и Федерико Вале, които са втори в основната схема.

В тайбрека на първата част Василев и сръбският му съотборник поведоха с 6:3 и приключиха срещата от втората си възможност след повече от час и половина.

Следващите противници на Александър Василев и Стефан Попович са Андреас Месис (Гърция) и Дмитро Широкий (Русия).

В друга среща от първия кръг Шандаров и Лазаров отстъпиха с 6:4, 2:6, 7-10 срещу италианските представители Филипо Калерио и Едоардо Дзенада.

