Играч на Ню Йорк влезе в историята на НБА с уникално постижение

  • 26 май 2026 | 17:26
Крилото на Ню Йорк Никс Микал Бриджис записа името си в историята на НБА, превръщайки се в първия играч, който участва в два различни финала на лигата, без да е пропуснал нито един мач в кариерата си. Неговата впечатляваща серия вече наброява 709 поредни изиграни срещи.

В понеделник вечер Никс се класираха за финалите на НБА за първи път от 1999 г. насам, след като елиминираха Кливланд Кавалиърс с "чиста" победа в серията.

Предишното участие на Бриджис във финалната серия беше през 2021 г. с екипа на Финикс Сънс. Тогава неговият отбор отстъпи пред Милуоки Бъкс в шест мача.

След престоя си при "Слънцата", той игра и за Бруклин Нетс, преди да се присъедини към състава на Ню Йорк.

В тазгодишните плейофи Бриджис има средни показатели от 14.6 точки, 3.1 борби и 2.5 асистенции в 14 мача като титуляр.

Снимки: Gettyimages

