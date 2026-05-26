Медведев за седми път отпадна в първи кръг на "Ролан Гарос"

Адам Уолтън премина през редица възходи и спадове в продължение на повече от три часа, за да постигне първата голяма изненада на „Ролан Гарос“ 2026 във вторник срещу №8 в света Даниил Медведев.

За седми път в кариерата си Медведев отпада още в първи кръг на "Ролан Гарос".

97-ият в света Уолтън надделя с 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4, след като навакса изоставане от 2:4 в решаващия сет и записа първата си победа срещу съперник от Топ 10. 27-годишният австралиец, който миналата година също изненада Медведев — тогава №15 в света — на "Мастърс"-а в Синсинати, спаси 16 от 21-те точки за пробив, пред които беше изправен, в забележителен мач с множество обрати на корт „Сюзан Ленглен“.

„В момента съм доста уморен“, каза Уолтън в интервюто си на корта. „Мачът беше с толкова много възходи и спадове. Започнах много силно и усещах, че амплитудите в двубоя днес бяха доста големи. Просто съм много горд с усилията си в петия сет — да се върна от пробив пасив и да спечеля.“

Въпреки че загуби тежко втория и четвъртия сет, Уолтън не се паникьоса, когато рано в решаващия сет изостана с пробив. Той спаси две точки за пробив при 1:3 и след като успя да задържи подаването си в ключов момент, по-късно спечели последните четири гейма в мача, за да затвори двубоя след три часа и 22 минути игра.

„Имах усещането, че той играе доста добре“, каза Уолтън, попитан какво си е мислел, след като загуби подаването си за 1:2 в петия сет. „Вкарваше много първи сервиси и му беше удобно срещу моята топка. Знаех, че просто трябва да издържа психически. Мислех си, че при 1:3 имах точки за пробив срещу себе си и ако изостана с 1:4 с два пробива, оттам щеше да стане много трудно. Така че, след като взех този гейм и запазих резултата близък, знаех, че ако продължа да се боря, може би ще получа шанс. Радвам се, че го направих.“

Въпреки че Медведев превъзхождаше Уолтън по уинъри — 54 срещу 34— опитът на бившия №1 в света да стигне до победата беше подкопан от 54-те му непредизвикани грешки. Уолтън вече води на Медведев с 2-1 победи и ще се подготвя за среща във втория кръг със Закари Свейда. №85 в света Свейда по-рано победи Алексей Попирин с 3-6, 6-3, 7-6(3), 7-5.

Снимки: Imago