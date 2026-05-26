Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Медведев за седми път отпадна в първи кръг на "Ролан Гарос"

Медведев за седми път отпадна в първи кръг на "Ролан Гарос"

  • 26 май 2026 | 16:38
  • 889
  • 0
Медведев за седми път отпадна в първи кръг на "Ролан Гарос"

Адам Уолтън премина през редица възходи и спадове в продължение на повече от три часа, за да постигне първата голяма изненада на „Ролан Гарос“ 2026 във вторник срещу №8 в света Даниил Медведев.

За седми път в кариерата си Медведев отпада още в първи кръг на "Ролан Гарос".

97-ият в света Уолтън надделя с 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4, след като навакса изоставане от 2:4 в решаващия сет и записа първата си победа срещу съперник от Топ 10. 27-годишният австралиец, който миналата година също изненада Медведев — тогава №15 в света — на "Мастърс"-а в Синсинати, спаси 16 от 21-те точки за пробив, пред които беше изправен, в забележителен мач с множество обрати на корт „Сюзан Ленглен“.

„В момента съм доста уморен“, каза Уолтън в интервюто си на корта. „Мачът беше с толкова много възходи и спадове. Започнах много силно и усещах, че амплитудите в двубоя днес бяха доста големи. Просто съм много горд с усилията си в петия сет — да се върна от пробив пасив и да спечеля.“

Въпреки че загуби тежко втория и четвъртия сет, Уолтън не се паникьоса, когато рано в решаващия сет изостана с пробив. Той спаси две точки за пробив при 1:3 и след като успя да задържи подаването си в ключов момент, по-късно спечели последните четири гейма в мача, за да затвори двубоя след три часа и 22 минути игра.

„Имах усещането, че той играе доста добре“, каза Уолтън, попитан какво си е мислел, след като загуби подаването си за 1:2 в петия сет. „Вкарваше много първи сервиси и му беше удобно срещу моята топка. Знаех, че просто трябва да издържа психически. Мислех си, че при 1:3 имах точки за пробив срещу себе си и ако изостана с 1:4 с два пробива, оттам щеше да стане много трудно. Така че, след като взех този гейм и запазих резултата близък, знаех, че ако продължа да се боря, може би ще получа шанс. Радвам се, че го направих.“

Въпреки че Медведев превъзхождаше Уолтън по уинъри — 54 срещу 34— опитът на бившия №1 в света да стигне до победата беше подкопан от 54-те му непредизвикани грешки. Уолтън вече води на Медведев с 2-1 победи и ще се подготвя за среща във втория кръг със Закари Свейда. №85 в света Свейда по-рано победи Алексей Попирин с 3-6, 6-3, 7-6(3), 7-5.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Нова свежа вълна за френския тенис

Нова свежа вълна за френския тенис

  • 26 май 2026 | 15:10
  • 393
  • 0
Иван Иванов допусна обрат на старта на основната схема в Кошице

Иван Иванов допусна обрат на старта на основната схема в Кошице

  • 26 май 2026 | 14:46
  • 570
  • 1
Гаел Монфис: Чакам покана за "Уимбълдън"

Гаел Монфис: Чакам покана за "Уимбълдън"

  • 26 май 2026 | 11:58
  • 634
  • 0
Филип Георгиев в топ 3 на турнир по скуош в Румъния

Филип Георгиев в топ 3 на турнир по скуош в Румъния

  • 26 май 2026 | 11:23
  • 554
  • 0
Шеф на ръгбито поема австралийския тенис

Шеф на ръгбито поема австралийския тенис

  • 26 май 2026 | 10:02
  • 1073
  • 0
Ден 3 на "Ролан Гарос": Синер излиза на корта

Ден 3 на "Ролан Гарос": Синер излиза на корта

  • 26 май 2026 | 07:05
  • 6478
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски се нуждае и от късмет! Ето съперниците за първи и втори кръг в ШЛ (подробна разбивка)

Левски се нуждае и от късмет! Ето съперниците за първи и втори кръг в ШЛ (подробна разбивка)

  • 26 май 2026 | 16:17
  • 14711
  • 38
Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

  • 26 май 2026 | 14:19
  • 20646
  • 60
От баскетболния ад до европейския трон

От баскетболния ад до европейския трон

  • 26 май 2026 | 14:06
  • 4930
  • 7
ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

  • 26 май 2026 | 12:00
  • 33977
  • 172
БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

  • 26 май 2026 | 10:21
  • 32804
  • 121
Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

  • 26 май 2026 | 11:25
  • 16309
  • 43