Виктор Марков бие на сингъл в Кайзери, Динко Динев отпадна на двойки

Виктор Марков достигна до втория кръг на сингъл на турнир по тенис на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

21-годишният българин надигра представителя на домакините Бора Сенгюл с 6:3, 6:4 за час и 25 минути на корта.

Марков успя да пробие за пръв път в шестия гейм, а впоследствие поведе с 5:2, спечелвайки откриващия сет при следващото си подаване. Във втората част българинът отново поведе с 5:2, но допусна брейк от противника, преди в крайна сметка да затвори срещата на собствен сервис.

Опонент на Виктор Марков във втория кръг ще бъде победителят от срещата между втория поставен Ромен Фокон (Белгия) и квалификанта Мелиос Ефстатиу (Кипър).

В надпреварата на двойки Динко Динев и Е Хунюй (Китай) отпаднаха в първия кръг от Даниел Филипс (Бермуда) и Богдан Селезнев (Русия) с 3:6, 2:6.