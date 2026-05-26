Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Виктор Марков бие на сингъл в Кайзери, Динко Динев отпадна на двойки

Виктор Марков бие на сингъл в Кайзери, Динко Динев отпадна на двойки

  • 26 май 2026 | 16:14
  • 103
  • 0
Виктор Марков бие на сингъл в Кайзери, Динко Динев отпадна на двойки

Виктор Марков достигна до втория кръг на сингъл на турнир по тенис на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

21-годишният българин надигра представителя на домакините Бора Сенгюл с 6:3, 6:4 за час и 25 минути на корта.

Марков успя да пробие за пръв път в шестия гейм, а впоследствие поведе с 5:2, спечелвайки откриващия сет при следващото си подаване. Във втората част българинът отново поведе с 5:2, но допусна брейк от противника, преди в крайна сметка да затвори срещата на собствен сервис.

Опонент на Виктор Марков във втория кръг ще бъде победителят от срещата между втория поставен Ромен Фокон (Белгия) и квалификанта Мелиос Ефстатиу (Кипър).

В надпреварата на двойки Динко Динев и Е Хунюй (Китай) отпаднаха в първия кръг от Даниел Филипс (Бермуда) и Богдан Селезнев (Русия) с 3:6, 2:6.

Следвай ни:

Още от Тенис

Нова свежа вълна за френския тенис

Нова свежа вълна за френския тенис

  • 26 май 2026 | 15:10
  • 303
  • 0
Иван Иванов допусна обрат на старта на основната схема в Кошице

Иван Иванов допусна обрат на старта на основната схема в Кошице

  • 26 май 2026 | 14:46
  • 465
  • 1
Гаел Монфис: Чакам покана за "Уимбълдън"

Гаел Монфис: Чакам покана за "Уимбълдън"

  • 26 май 2026 | 11:58
  • 598
  • 0
Филип Георгиев в топ 3 на турнир по скуош в Румъния

Филип Георгиев в топ 3 на турнир по скуош в Румъния

  • 26 май 2026 | 11:23
  • 498
  • 0
Шеф на ръгбито поема австралийския тенис

Шеф на ръгбито поема австралийския тенис

  • 26 май 2026 | 10:02
  • 1009
  • 0
Ден 3 на "Ролан Гарос": Синер излиза на корта

Ден 3 на "Ролан Гарос": Синер излиза на корта

  • 26 май 2026 | 07:05
  • 5871
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ето всички съперници на Левски за първи и втори кръг в ШЛ, жребият е на 16/17 юни

Ето всички съперници на Левски за първи и втори кръг в ШЛ, жребият е на 16/17 юни

  • 26 май 2026 | 16:17
  • 1548
  • 0
Майкъла: Защо Стоичков, Бербатов и Стилиян Петров винаги ги няма на мероприятия на ЦСКА?

Майкъла: Защо Стоичков, Бербатов и Стилиян Петров винаги ги няма на мероприятия на ЦСКА?

  • 26 май 2026 | 16:30
  • 56
  • 0
Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

  • 26 май 2026 | 14:19
  • 14456
  • 47
ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

  • 26 май 2026 | 12:00
  • 28833
  • 152
БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

  • 26 май 2026 | 10:21
  • 30147
  • 113
Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

  • 26 май 2026 | 11:25
  • 13890
  • 39