Луканов: Още не сме в елита, има да се изиграе и бараж

Старши треньорът на Янтра Емануел Луканов говори след победата на своя тим над Беласица. Габровци се наложиха с 3:1 и запазиха второто място, което им носи бараж за влизане в efbet Лига.

“Работа, която се върши със страст и сърце, с удоволствие и резултатите са красноречиви. Поздравления за тези момчета. Те наистина са най-добрите в групата. Никога не се отказват независимо от обстоятелствата. Всеки ще излезе удовлетворен от себе си на баража. Ние го искахме. А искаш ли нещо, го постигаш по честен път.

Имахме повече положения и по-чисти. Имаше някакво напрежение до гола. Те вкараха хубав гол. След това затворихме мача, не се хвърлихме в глуха защита. Нормално да има нервност. Това е цял сезон. Всеки мач търсим победата. Все още не сме в “А” група, има бараж. Това не беше бараж, а стъпка към баража.

Понеделник ще се съберем, ще видим, ще протече нормално тренировката. В деня на мача може да има напрежение, преди това едва ли.

Искаме да зарадваме феновете. Колкото са толкова но винаги са верни. Нека продължат да го правят с такава страст. Дано бъдат още по-многобройни”, заяви Луканов.