Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Янтра (Габрово)
  3. Луканов: Още не сме в елита, има да се изиграе и бараж

Луканов: Още не сме в елита, има да се изиграе и бараж

  • 23 май 2026 | 20:14
  • 171
  • 0

Старши треньорът на Янтра Емануел Луканов говори след победата на своя тим над Беласица. Габровци се наложиха с 3:1 и запазиха второто място, което им носи бараж за влизане в efbet Лига.

Янтра на победа да сбъдне 32-годишна мечта, предстои гладиаторски сблъсък в София
Янтра на победа да сбъдне 32-годишна мечта, предстои гладиаторски сблъсък в София

“Работа, която се върши със страст и сърце, с удоволствие и резултатите са красноречиви. Поздравления за тези момчета. Те наистина са най-добрите в групата. Никога не се отказват независимо от обстоятелствата. Всеки ще излезе удовлетворен от себе си на баража. Ние го искахме. А искаш ли нещо, го постигаш по честен път.

Имахме повече положения и по-чисти. Имаше някакво напрежение до гола. Те вкараха хубав гол. След това затворихме мача, не се хвърлихме в глуха защита. Нормално да има нервност. Това е цял сезон. Всеки мач търсим победата. Все още не сме в “А” група, има бараж. Това не беше бараж, а стъпка към баража.

Понеделник ще се съберем, ще видим, ще протече нормално тренировката. В деня на мача може да има напрежение, преди това едва ли.

Искаме да зарадваме феновете. Колкото са толкова но винаги са верни. Нека продължат да го правят с такава страст. Дано бъдат още по-многобройни”, заяви Луканов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Септември победи ЦСКА и е на крачка от титлата в Елитната група до 18 години

Септември победи ЦСКА и е на крачка от титлата в Елитната група до 18 години

  • 23 май 2026 | 17:00
  • 1931
  • 1
Янтра на победа да сбъдне 32-годишна мечта, предстои гладиаторски сблъсък в София

Янтра на победа да сбъдне 32-годишна мечта, предстои гладиаторски сблъсък в София

  • 23 май 2026 | 19:52
  • 16078
  • 12
Спортист (Своге) се измъчи срещу Хебър, но успя да вземе своето и оцеля

Спортист (Своге) се измъчи срещу Хебър, но успя да вземе своето и оцеля

  • 23 май 2026 | 19:53
  • 4282
  • 6
Найденов за съдиите на Лудогорец - ЦСКА: Леле, леле, смея се с глас!

Найденов за съдиите на Лудогорец - ЦСКА: Леле, леле, смея се с глас!

  • 23 май 2026 | 16:26
  • 8864
  • 38
Септември (Сф) и Лудогорец не се победиха в дербито при 17-годишните

Септември (Сф) и Лудогорец не се победиха в дербито при 17-годишните

  • 23 май 2026 | 15:36
  • 628
  • 2
Локомотив (Пловдив) се похвали с национал

Локомотив (Пловдив) се похвали с национал

  • 23 май 2026 | 15:24
  • 1136
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Екшън: Миньор и Вили Вуцов изпаднаха в аматьорския футбол, феновете къртят седалки и рутят порта

Екшън: Миньор и Вили Вуцов изпаднаха в аматьорския футбол, феновете къртят седалки и рутят порта

  • 23 май 2026 | 20:08
  • 5618
  • 8
Сезонът във Втора лига предложи драма до последната секунда

Сезонът във Втора лига предложи драма до последната секунда

  • 23 май 2026 | 19:50
  • 39948
  • 87
Янтра на победа да сбъдне 32-годишна мечта, предстои гладиаторски сблъсък в София

Янтра на победа да сбъдне 32-годишна мечта, предстои гладиаторски сблъсък в София

  • 23 май 2026 | 19:52
  • 16078
  • 12
Играч на сезона в Премиър лийг е Бруно Фернандеш

Играч на сезона в Премиър лийг е Бруно Фернандеш

  • 23 май 2026 | 13:37
  • 14113
  • 49
Отличен резултат и трето място за Саръбоюков на Диамантената лига в Сямън

Отличен резултат и трето място за Саръбоюков на Диамантената лига в Сямън

  • 23 май 2026 | 15:25
  • 7270
  • 7
Преднина за домакините в Самоков

Преднина за домакините в Самоков

  • 23 май 2026 | 19:00
  • 1816
  • 2