Хумел оглави европейската ранглиста в хвърлянето на чук

Мерлин Хумел постигна впечатляващите 81.27 метра в хвърлянето на чук, за да излезе начело в европейската ранглиста за сезона. Той изпревари с един сантиметър досегашния лидер Михайло Кохан по време на турнира Sparkassen Hammerwurf.

Сребърният медалист от Световното първенство миналата година откри сезона си с резултат от 77.64 метра на 16 май. В неделя обаче той направи четири опита над това постижение, като два от тях преминаха границата от 80 метра.

Забележително е, че Хумел изравни втория си най-добър резултат в кариерата, след като за първи път хвърли 81.27 метра на Европейското отборно първенство по лека атлетика в Мадрид през 2025 г.

С този резултат той става и петият европеец, преминал границата от 80 метра през настоящия сезон. За сравнение, през цялата 2025 г. нито един атлет не успя да го постигне, а преди изминалия уикенд това се беше случвало само два пъти за последните 13 години.

Представянето на Хумел само засилва очакванията за изключително оспорвана надпревара в хвърлянето на чук за мъже на Европейското първенство в Бирмингам през 2026 г.

До момента вече 14 атлети са покрили норматива за участие в Бирмингам. Това е вторият най-висок брой участници в мъжка техническа дисциплина досега, като единствено в скока на дължина има повече състезатели, покрили стандарта – 15.

Снимки: Gettyimages