Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Хумел оглави европейската ранглиста в хвърлянето на чук

Хумел оглави европейската ранглиста в хвърлянето на чук

  • 26 май 2026 | 15:44
  • 244
  • 0
Хумел оглави европейската ранглиста в хвърлянето на чук

Мерлин Хумел постигна впечатляващите 81.27 метра в хвърлянето на чук, за да излезе начело в европейската ранглиста за сезона. Той изпревари с един сантиметър досегашния лидер Михайло Кохан по време на турнира Sparkassen Hammerwurf.

Сребърният медалист от Световното първенство миналата година откри сезона си с резултат от 77.64 метра на 16 май. В неделя обаче той направи четири опита над това постижение, като два от тях преминаха границата от 80 метра.

Забележително е, че Хумел изравни втория си най-добър резултат в кариерата, след като за първи път хвърли 81.27 метра на Европейското отборно първенство по лека атлетика в Мадрид през 2025 г.

С този резултат той става и петият европеец, преминал границата от 80 метра през настоящия сезон. За сравнение, през цялата 2025 г. нито един атлет не успя да го постигне, а преди изминалия уикенд това се беше случвало само два пъти за последните 13 години.

Представянето на Хумел само засилва очакванията за изключително оспорвана надпревара в хвърлянето на чук за мъже на Европейското първенство в Бирмингам през 2026 г.

До момента вече 14 атлети са покрили норматива за участие в Бирмингам. Това е вторият най-висок брой участници в мъжка техническа дисциплина досега, като единствено в скока на дължина има повече състезатели, покрили стандарта – 15.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Добро представяне на български атлети в Брюксел

Добро представяне на български атлети в Брюксел

  • 26 май 2026 | 15:14
  • 354
  • 0
Сблъсъкът между Кър и Уайтман в Глазгоу 2026 е “сбъдната мечта“

Сблъсъкът между Кър и Уайтман в Глазгоу 2026 е “сбъдната мечта“

  • 26 май 2026 | 14:18
  • 251
  • 0
Фред Кърли спечели 100 метра на Enhanced Games, но остана далеч от световния рекорд на Болт

Фред Кърли спечели 100 метра на Enhanced Games, но остана далеч от световния рекорд на Болт

  • 26 май 2026 | 13:35
  • 1012
  • 0
Стол, Михамбо и Нордас с победи в Релинген

Стол, Михамбо и Нордас с победи в Релинген

  • 26 май 2026 | 13:23
  • 266
  • 0
Тихомир Иванов открива летния си сезон на “Самарско знаме“

Тихомир Иванов открива летния си сезон на “Самарско знаме“

  • 26 май 2026 | 13:11
  • 414
  • 2
Александра Начева: Пикът на формата ми трябва да е на европейското в Бирмингам

Александра Начева: Пикът на формата ми трябва да е на европейското в Бирмингам

  • 25 май 2026 | 11:53
  • 719
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Ето всички съперници на Левски за първи и втори кръг в ШЛ, жребият е на 16/17 юни

Ето всички съперници на Левски за първи и втори кръг в ШЛ, жребият е на 16/17 юни

  • 26 май 2026 | 16:17
  • 1445
  • 0
Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

  • 26 май 2026 | 14:19
  • 14401
  • 47
ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

  • 26 май 2026 | 12:00
  • 28779
  • 152
Учредиха клуб на ветераните на ЦСКА - Ради Здравков стана шеф

Учредиха клуб на ветераните на ЦСКА - Ради Здравков стана шеф

  • 26 май 2026 | 12:22
  • 11378
  • 33
БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

  • 26 май 2026 | 10:21
  • 30129
  • 113
Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

  • 26 май 2026 | 11:25
  • 13854
  • 39