  Бургас приема Световната купа по спортна акробатика за трети път, очаква 500 състезатели

Бургас приема Световната купа по спортна акробатика за трети път, очаква 500 състезатели

  • 25 май 2026 | 13:14
500  състезатели от 15 държави ще участват на Световната купа по спортна акробатика в Бургас и съпътстващия международен турнир Burgas International Acro Cup. Състезанията са от 29 до 31 май в "Арена Бургас". 

За медалите ще се борят акробати от САЩ, Австралия, Великобритания, Полша, Република Ирландия, Германия, Украйна, Австрия, Израел, Индия, Унгария, Румъния, а вече под своите знамена, а не като "неутрални атлети", ще участват и спортистите от Русия и Беларус. Това стана възможно, след като Международната федерация по гимнастика взе решение да вдигне санкциите по време на заседанието на Изпълнителния комитет, проведено на 16 и 17 май 2026 г. в Египет. 

Това ще бъде третата Световна купа по спортна акробатика в Бургас след изданията през 2024 и 2025 г. и шестото издание на Burgas International Acro Cup. Събитието се организира от Българската федерация по спортна акробатика, Община Бургас и клуб по спортна акробатика "Черноморец". 

Нов формат и рекорден брой състезателки на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна

БФХГ ще отбележи 80-я рожден ден на Нешка Робева

Още 4 медала за българите на Световната купа в Ташкент

Раян Радков стана шампион на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент

Общо девет финала за България на Световната купа в Ташкент

31-вият турнир "Левски Къп" очаква над 800 грации

Пирея „пламна" след триумфа на Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Мони Николов се раздели с Локомотив (Новосибирск) с емоционален пост

Нов шок за Реал Мадрид: нито един от "белите" в селекцията на Испания за СП

Бразилец се сбогува емоционално с Левски - сподели за трудностите и разкри за голяма лична драма

Левски изпраща Георги Костадинов, а ЦСКА 1948 търси положителен резултат и място в Европа

ЦСКА играе без напрежение, а Лудогорец е опрян до стената

