Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Нов формат и рекорден брой състезателки на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна

Нов формат и рекорден брой състезателки на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна

  • 25 май 2026 | 10:41
  • 151
  • 0
Нов формат и рекорден брой състезателки на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна

Рекорден брой състезателки ще участват на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна, което ще се проведе по нов регламент в индивидуалната надпревара при жените. Надпреварата ще се проведе от 27 до 31 май в Двореца на културата и спорта и ще събере най-добрите гимнастички от Стария континент.

Рекордните 43 държави ще стартират на шампионата, 40 отбора при жените индивидуално и 40 отбора при девойки индивидуално, общо 106 индивидуални гимнастички и 26 ансамбъла.

България ще бъде представена от Стилияна Николова и Ева Брезалиева при жените, ансамбъл жени в състав София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова и девойките Сияна Алекова, Александра Петрова и Деа Емилова.

Европейското първенство е квалификация за Световното. Първите 12 отбора имат право да участват на Световното първенство с пълни отбори, а останалите държави - с по една гимнастичка.

Според новия формат който е с цел да се съкрати състезанието, в първата финална фаза 20-е гимнастичките ще играят съчетания с обръч и топка, а след това първите десет, които ще намерят място в т.нар. супер финал ще играят с бухалки и с лента. Останалите гимнастички ще приключат участието си след първата фаза.

Европейската шампионка ще бъде определена на база сбора от оценките от всички уреди. Оценките ще се взимат от четирите уреда.

Промените бяха оповестени от Европейската гимнастика и ще бъдат приложени за първи път именно в България.

За последно Варна беше домакин на шампионата през 2021-а, когато Боряна Калейн спечели сребро в многобоя.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

БФХГ ще отбележи 80-я рожден ден на Нешка Робева

БФХГ ще отбележи 80-я рожден ден на Нешка Робева

  • 24 май 2026 | 20:43
  • 792
  • 3
Още 4 медала за българите на Световната купа в Ташкент

Още 4 медала за българите на Световната купа в Ташкент

  • 24 май 2026 | 16:51
  • 848
  • 1
Раян Радков стана шампион на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент

Раян Радков стана шампион на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент

  • 23 май 2026 | 17:08
  • 3666
  • 1
Общо девет финала за България на Световната купа в Ташкент

Общо девет финала за България на Световната купа в Ташкент

  • 22 май 2026 | 16:47
  • 1416
  • 0
31-вият турнир "Левски Къп" очаква над 800 грации

31-вият турнир "Левски Къп" очаква над 800 грации

  • 22 май 2026 | 16:41
  • 937
  • 0
Боряна Калейн: Не искам да оставам в миналото

Боряна Калейн: Не искам да оставам в миналото

  • 22 май 2026 | 15:40
  • 10666
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пирея „пламна“ след триумфа на Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Пирея „пламна“ след триумфа на Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 25 май 2026 | 08:58
  • 6896
  • 4
Левски изпраща Георги Костадинов, а ЦСКА 1948 търси положителен резултат и място в Европа

Левски изпраща Георги Костадинов, а ЦСКА 1948 търси положителен резултат и място в Европа

  • 25 май 2026 | 07:15
  • 14130
  • 20
ЦСКА играе без напрежение, а Лудогорец е опрян до стената

ЦСКА играе без напрежение, а Лудогорец е опрян до стената

  • 25 май 2026 | 07:44
  • 11075
  • 14
Пореден епизод на дербито на Пловдив

Пореден епизод на дербито на Пловдив

  • 25 май 2026 | 09:10
  • 1915
  • 2
Черно море се нуждае само от равенство, за да стигне до баража, но за Арда ситуацията е по-сложна

Черно море се нуждае само от равенство, за да стигне до баража, но за Арда ситуацията е по-сложна

  • 25 май 2026 | 09:18
  • 2556
  • 2
Скандално наказание извади Никола Цолов от точките в Монреал

Скандално наказание извади Никола Цолов от точките в Монреал

  • 25 май 2026 | 01:23
  • 25722
  • 20