Николай Кънчев: Имаме доста кадрови проблеми и резултатите са логични

В Добрич, Устрем (Дончево) се наложи с 3:2 над гостуващия му Бенковски (Исперих). Срещата е от 33-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Николай Кънчев, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Със сигурност не искам да звучи като оправдание или извинение. Защото всички знаят какъв човек и треньор съм. Но през пролетта имаме доста кадрови проблеми. Конкретно за този мач липсваха 5-6 футболисти, част от които са контузени, други не бяха на разположение поради други причини. Петър Иванов замина за Германия, така че не успях да разчитам на него. Радослав Златев е контузен, имаше и други отсъстващи. Така че резултатите са логични, макар че ние и в този мач можехме да спечелим нещо“.