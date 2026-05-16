Рони О'Съливан преследва втора титла за две седмици

Рони О’Съливан е един от четиримата играчи, които все още са в битката за слава на полуфиналния етап на Snooker 900 Global Championship 2026. Ракетата се стреми да спечели трофей във втора поредна седмица след триумфа си на Световното първенство за ветерани миналата неделя.

В първото издание на Snooker 900 Global Championship в Рединг О’Съливан надви Били Касъл в драматичен двубой с 5:4 в последния четвъртфинал в петък. 50-годишният О’Съливан, който е един от поддръжниците на набиращия популярност формат Snooker 900, беше притиснат до краен предел от аматьорския състезател, но в крайна сметка пресече победно финалната линия с брейк от 79 точки в решаващия фрейм.

На полуфиналите О’Съливан ще се изправи срещу Кайрън Уилсън, след като световният шампион от 2024 г. също оцеля след сериозно изпитание и победи Панкадж Адвани с 5:4. Индиецът Адвани, който беше професионалист в основния тур от 2012 до 2014 г., водеше с 4:3, но направи мискю при възможност да затвори мача. Уилсън се възползва, докара срещата до решаващ фрейм и го спечели, за да си осигури място на полуфиналите.

Другият полуфинал в събота ще бъде между Люка Бресел и Джо Пери, които също преминаха през оспорвани мачове в последната осмица. Бресел победи Флориан Нюсле в още един трилър с решаващ фрейм, докато Пери постигна успех с 5:3 срещу Шон Мърфи.

Мърфи игра първия си официален мач след загубения финал на Световното първенство по снукър срещу У Идзъ в началото на месеца. Но именно Пери продължи добрата си серия, след като миналата седмица достигна финала на Световното първенство за ветерани, където беше победен от О’Съливан с 10:4.

Втори финален сблъсък за титла между двамата в рамките на две седмици е напълно възможен, но първо те трябва да преодолеят своите съперници в предпоследния кръг на турнира. Snooker 900 Global Championship е с общ награден фонд от 100 000 паунда и използва новата разновидност на правилата, която набра популярност през последните няколко години.

Фреймовете се играят само по 15 минути — или 900 секунди — като се използва часовник за удар, а при фаул влиза в сила правилото „топка в ръка“. Форматът се оказа забавен за гледане, макар че, подобно на Световното първенство за ветерани миналата седмица, някои поставиха под въпрос щедростта на джобовете.

И двата полуфинала ще се играят в събота във формат до 11 фрейма. Сблъсъкът О’Съливан – Уилсън е от 14:00 българско време, а мачът Бресел – Пери е от 20:00.

Финалът във формат до 19 фрейма е насрочен за неделя, като пряко излъчване ще има във Великобритания и избрани региони по Pluto TV.