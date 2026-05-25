Уасим Бен Тара ще получава 800 000 евро годишно в Сантори

Собственикът на италианския волейболен клуб Перуджа – Джино Сирчи, разкри причините, поради които не е успял да задържи тунизийския диагонал Уасим Бен Тара. Играчът ще продължи кариерата си в японския Сантори.

„Искахме да запазим Бен Тара. Когато пристигна в Перуджа, той все още не беше разгърнал пълния си потенциал и постигна много с нас. В Осака той ще печели по 800 хиляди евро на година, което е двойно повече от настоящата му заплата, а сезоните там са по-малко натоварени, отколкото в Италия. Тунизиецът доказа, че притежава изключителен талант. Промените обаче са необходими; те са важни за намирането на нова мотивация“, заяви Сирчи в интервю за La Gazzetta dello Sport.

По-рано се появи информация, че Перуджа е откупила правата на Фере Регерс от Милано срещу 200 000 евро, въпреки че Бен Тара имаше действащ договор. От своя страна, 29-годишният Бен Тара е привлечен в Сантори, за да замени руския диагонал Дмитрий Мусерский.

В хода на кариерата си Бен Тара е играл за френските клубове Лион, Шомон и Аячо, както и за полския Ниса. От 2023 г. той се състезаваше за Перуджа, като с тима спечели две титли на Италия, две Шампионски лиги и две световни клубни първенства.