Перуджа спечели титлата в Шампионската лига за втора поредна година

  • 17 май 2026 | 23:44
Италианският гранд Сър Сикома Монини (Перуджа) защити титлата си в най-силния европейски клубен турнир - Шампионската лига за мъже. Момчетата на Анджело Лоренцети се наложиха категорично над полския Алурон КМК Варта (Заверче) с 3:0 (29:27, 25:18, 25:15) в големия финал на финалната четворка на турнира, игран тази вечер пред близо 6000 зрители в зала "Иналпи Арена" в Торино.

Втори съдия на финала беше българският рефер Константин Йовчев.

По този начин Перуджа спечели трофея в Шампионската лига за втора поредна година.

Отборът на Заверче пък за втори пореден път остана със сребърните медали, след като миналата година загуби отново на финала от Перуджа, но с 2:3 гейма.

Зираатбанк с исторически бронз от Шампионската лига

По-рано днес турският Зираатбанк (Анкара) завоюва за исторически първи път бронзовите отличия, след като надделя много трудно и драматично над другия полски тим Пройект (Варшава) с 3:2 гейма.

Над всички за Перуджа беше Уасим Бен Тара с фантастичните 24 точки (3 блока, 3 аса и 58% ефективност в атака - +17) за победата. Впоследствие Бен Тара бе обявен и за Най-полезен играч (МVP) на финалната четворка.

Олег Плотнитский и Роберто Русо добавиха още 12 и 10 точки за успеха.

За тима на Заверче Матеуш Биениек завърши със скромните 9 точки (1 блок и 62% ефективност в атака - +8), докато Аарън Ръсел и Бартломией Болаж се отчетоха с по едва 8 точки.

Снимки: CEV.EU

