Общо девет финала за България на Световната купа в Ташкент

Българските състезатели се класираха за още шест финала във втория квалификационен ден на Световната купа по спортна гимнастика, която се провежда в Ташкент (Узбекистан). Така националите си осигуриха общо девет финала на отделните уреди в надпреварата.

За отличията в неделя ще спорят Даниел Трифонов на висилка и на прескок, Йордан Александров на успоредка, Димитър Димитров на прескок и Никол Соколова на греда и на земя.

При мъжете на прескок Трифонов е с първи резултат в пресявките - 13.925 точки (14.100 първи и 13.750 втори прескок), а Димитров е с шести - 13.375 (14.000 и 13.300).

На успоредка Йордан Александров е пети с 12.900 точки, а Йоан Иванов остана 16-и с 12.100, а на висилка Даниел Трифонов е осми с 12.800 точки, а Александров остана 11-и с 11.850 точки.

При жените Никол Стоименова е финалистка на греда със седма оценка от 11.950 точки и на земя има осми резултат от 11.600. За нея това са първи финали на Световна купа в кариерата.

Вчера Димитър Димитров, Раян Радков и Даниел Трифонов намериха място сред най-добрите осем на уредите земя, кон с гривни и халки.

