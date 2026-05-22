31-вият турнир "Левски Къп" очаква над 800 грации

80-годишният рожден ден на легендата на българската художествена гимнастика Нешка Робева ще бъде отбелязан по специален начин в рамките на 31-вото издание на международния турнир „Левски Къп“ и приз „Маргарита Рангелова“, който ще се проведе на 24, 25 и 26 май в залата по художествена гимнастика на клуб Левски на комплекс „Герена“.

Повече от 800 гимнастички от осем държави ще вземат участие в традиционната надпревара, която е сред най-старите клубни състезания в България и се провежда от 1991 година насам. Първата победителка в историята на турнира е трикратната световна шампионка Мария Петрова.

Юбилейният ден - 26 май, ще бъде кулминацията на събитието и ще съвпадне с последния състезателен ден, в който ще бъдат определени и победителките в елитните категории. От клуб Левски подготвят специален жест по повод празника на Робева.

Президентът на клуба Валентина Симеонова подчертава значението ѝ за развитието на българската гимнастика.

„Каквото и да кажем за г-жа Робева ще бъде малко. Тя оставя изключително ярка следа в българската и световната художествена гимнастика и е вдъхновение за поколения състезателки. Тя поставя изключително здрави основи в развитието на клуба и благодарение на нея Левски е това, което е днес“, каза Симеонова.

Турнирът ще обхване всички възрастови групи и ще събере участнички от Сърбия, Турция, Босна и Херцеговина, Словения и Португалия, както и водещи български гимнастички.