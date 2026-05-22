Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. 31-вият турнир "Левски Къп" очаква над 800 грации

31-вият турнир "Левски Къп" очаква над 800 грации

  • 22 май 2026 | 16:41
  • 207
  • 0
31-вият турнир "Левски Къп" очаква над 800 грации

80-годишният рожден ден на легендата на българската художествена гимнастика Нешка Робева ще бъде отбелязан по специален начин в рамките на 31-вото издание на международния турнир „Левски Къп“ и приз „Маргарита Рангелова“, който ще се проведе на 24, 25 и 26 май в залата по художествена гимнастика на клуб Левски на комплекс „Герена“.

Повече от 800 гимнастички от осем държави ще вземат участие в традиционната надпревара, която е сред най-старите клубни състезания в България и се провежда от 1991 година насам. Първата победителка в историята на турнира е трикратната световна шампионка Мария Петрова.

Юбилейният ден - 26 май, ще бъде кулминацията на събитието и ще съвпадне с последния състезателен ден, в който ще бъдат определени и победителките в елитните категории. От клуб Левски подготвят специален жест по повод празника на Робева.

Президентът на клуба Валентина Симеонова подчертава значението ѝ за развитието на българската гимнастика.

„Каквото и да кажем за г-жа Робева ще бъде малко. Тя оставя изключително ярка следа в българската и световната художествена гимнастика и е вдъхновение за поколения състезателки. Тя поставя изключително здрави основи в развитието на клуба и благодарение на нея Левски е това, което е днес“, каза Симеонова.

Турнирът ще обхване всички възрастови групи и ще събере участнички от Сърбия, Турция, Босна и Херцеговина, Словения и Португалия, както и водещи български гимнастички.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Три финала за България в първия ден на Световната купа

Три финала за България в първия ден на Световната купа

  • 21 май 2026 | 19:37
  • 889
  • 0
Над 500 акробати от 15 държави ще участват на Световната купа в Бургас

Над 500 акробати от 15 държави ще участват на Световната купа в Бургас

  • 21 май 2026 | 14:43
  • 1038
  • 0
Варна приветства родните грации преди Евро 2026

Варна приветства родните грации преди Евро 2026

  • 21 май 2026 | 11:17
  • 1182
  • 0
Почина легендарната треньорка по художествена гимнастика Златка Бончева

Почина легендарната треньорка по художествена гимнастика Златка Бончева

  • 20 май 2026 | 18:42
  • 2732
  • 0
Европейското във Варна ще бъде излъчено онлайн и по БНТ 3

Европейското във Варна ще бъде излъчено онлайн и по БНТ 3

  • 20 май 2026 | 13:24
  • 685
  • 0
Елитът на художествената гимнастика пристига във Варна за Европейското, билетите все още са в продажба

Елитът на художествената гимнастика пристига във Варна за Европейското, билетите все още са в продажба

  • 19 май 2026 | 13:36
  • 996
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия 2:0 Монтана, Райчев пропусна дузпа

Славия 2:0 Монтана, Райчев пропусна дузпа

  • 22 май 2026 | 17:05
  • 5899
  • 14
11-те на Ботев (Враца) и Берое

11-те на Ботев (Враца) и Берое

  • 22 май 2026 | 16:56
  • 675
  • 0
11-те на Спартак (Варна) и Локомотив (София)

11-те на Спартак (Варна) и Локомотив (София)

  • 22 май 2026 | 16:49
  • 721
  • 0
11-те на Септември (София) и Добруджа

11-те на Септември (София) и Добруджа

  • 22 май 2026 | 16:58
  • 436
  • 0
Очаквайте на живо: Везенков и компания срещу шампиона в Евролигата

Очаквайте на живо: Везенков и компания срещу шампиона в Евролигата

  • 22 май 2026 | 17:00
  • 353
  • 0
Тухел обяви състава на Англия, някои от повиквателните са определени като шокиращи

Тухел обяви състава на Англия, някои от повиквателните са определени като шокиращи

  • 22 май 2026 | 12:30
  • 20355
  • 10