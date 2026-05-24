Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Още 4 медала за българите на Световната купа в Ташкент

Още 4 медала за българите на Световната купа в Ташкент

  • 24 май 2026 | 16:51
  • 330
  • 1
Още 4 медала за българите на Световната купа в Ташкент

Четири медала спечелиха българските състезатели във втория ден от финалите на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. До отличията стигнаха Даниел Трифонов на прескок и на висилка, Димитър Димитров на прескок и Йордан Александров на успоредка.

На финала на прескок състезателят на Левски Спартак Даниел Трифонов записа най-висок резултат от всички финалисти - 13.950 точки, след 14.100 за първия прескок и 13.800 за втория. Така възпитаникът на Илия Янев стъпи на най-високото стъпало на почетната стълбичка. Негов подгласник с 13.825 стана Димитър Димитров. Гимнастикът на клуб ЦСКА получи 13.750 за първото си изпълнение и 13.900 за второто, които му бяха достатъчни за среброто.

Раян Радков стана шампион на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент
Раян Радков стана шампион на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент

На успоредка Йордан Александров беше безапелационен и с 13.700 точки спечели титлата на коронния си уред.

На финала на висилка Даниел Трифонов взе втори медал в сметката си след златото на прескок - този път бронзов. Българинът получи за изпълнението си 13.450 точки.

България с медалисти на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент
България с медалисти на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент

При жените Никол Соколова, която за първи път влиза на финали на Световна купа, се нареди на пето място на земя с 11.950 точки и завърши на осмата позиция на греда с 10.950 точки.

Така България завършва участието си на Световната купа в Ташкент с пет отличия - три златни, едно сребърно и едно бронзово. Златните медали бяха спечелени от Раян Радков на кон с гривни, Йордан Александров на успоредка и Даниел Трифонов на прескок, среброто е за Димитър Димитров на прескок, а трети е Даниел Трифонов на висилка.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Раян Радков стана шампион на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент

Раян Радков стана шампион на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент

  • 23 май 2026 | 17:08
  • 3543
  • 1
Общо девет финала за България на Световната купа в Ташкент

Общо девет финала за България на Световната купа в Ташкент

  • 22 май 2026 | 16:47
  • 1395
  • 0
31-вият турнир "Левски Къп" очаква над 800 грации

31-вият турнир "Левски Къп" очаква над 800 грации

  • 22 май 2026 | 16:41
  • 904
  • 0
Боряна Калейн: Не искам да оставам в миналото

Боряна Калейн: Не искам да оставам в миналото

  • 22 май 2026 | 15:40
  • 10620
  • 0
Националите по спортна аеробика борят стреса с психологически тренинг

Националите по спортна аеробика борят стреса с психологически тренинг

  • 22 май 2026 | 14:26
  • 985
  • 0
Три финала за България в първия ден на Световната купа

Три финала за България в първия ден на Световната купа

  • 21 май 2026 | 19:37
  • 949
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кристъл Палас - Арсенал, титлата е на стадиона (съставите)

Кристъл Палас - Арсенал, титлата е на стадиона (съставите)

  • 24 май 2026 | 16:53
  • 2233
  • 7
Ливърпул 0:0 Брентфорд, "Анфийлд" се сбогува със Салах и Робъртсън

Ливърпул 0:0 Брентфорд, "Анфийлд" се сбогува със Салах и Робъртсън

  • 24 май 2026 | 17:03
  • 1387
  • 2
Манчестър Сити 0:0 Астън Вила

Манчестър Сити 0:0 Астън Вила

  • 24 май 2026 | 18:00
  • 1287
  • 0
Следете на живо всички мачове от последния кръг на Премиър лийг

Следете на живо всички мачове от последния кръг на Премиър лийг

  • 24 май 2026 | 18:00
  • 809
  • 0
Веласкес: Изпълнен съм с енергия и сила! Виждам, че могат да се получат хубави неща

Веласкес: Изпълнен съм с енергия и сила! Виждам, че могат да се получат хубави неща

  • 24 май 2026 | 16:15
  • 4475
  • 16
Александър Димитров обяви групата на България за мачовете с Черна гора и Молдова

Александър Димитров обяви групата на България за мачовете с Черна гора и Молдова

  • 24 май 2026 | 12:59
  • 15238
  • 45