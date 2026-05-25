  1. Sportal.bg
  2. Лече
  Лече празнува след успех над Дженоа

Лече празнува след успех над Дженоа

  • 25 май 2026 | 00:25
Лече празнува след успех над Дженоа

Лече успя да запази мястото си в Серия "А", побеждавайки Дженоа с 1:0 в сблъсъка между двата тима от последния 38-и кръг. Мачът бе много важен за домакините на "Вия дел Маре", но те си свършиха работата и ще играят и през следващия сезон в елита на Италия.

Единствения гол в мача падна още в 6-ата минута. Уалид Шедира се отскубна зад защитата, но ударът му бе спасен от вратаря. Ламек Банда обаче реагира добре, за да овладее отбитата топка и да я прати в мрежата за 1:0.

След това и късметът бе на страната на домакините, тъй като в 39-ата минута попадение на Мортен Френдруп не бе признато заради засада.

В 53-тата минута пък резултатът можеше да бъде удвоен, но изстрел на Шедира се отби от напречната греда.

Все пак Лече си свърши работата и завършва сезона точно над чертата на 17-ото място с 38 точки. Дженоа пък приключва кампанията една позиция по-нагоре - на 16-ото място с 41 точки.

Защо дербито между Торино и Ювентус започна със закъснение?

