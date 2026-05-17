Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. България с медалисти на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент

България с медалисти на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент

  • 17 май 2026 | 17:11
  • 685
  • 0
България с медалисти на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент

България ще бъде представена от седем състезатели – петима мъже и две жени, в турнира за Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, който ще се проведе от 21 до 24 май. При мъжете надеждите за нови отличия са свързани с Даниел Трифонов – носител на два медала от Световната купа във Варна. Той спечели златен медал на висилка и сребърен медал на прескок. За надпреварата в Узбекистан състезателят на клуб „Левски – Спартак“ е заявен на четири уреда – прескок, висилка, земя и халки.

Йоан Иванов, който извоюва сребърен медал на успоредка във Варна, също ще се бори за призово класиране в Ташкент. Освен на успоредка, той ще участва още на кон с гривни и на халки.

България ще разчита и на Раян Радков – един от най-силните ни състезатели на кон с гривни, който през този сезон спечели първи места на този уред в италианското първенство.

В състава са още Димитър Димитров и Йордан Александров, които достигнаха до финали на световната купа във Варна. Димитров ще се състезава на прескок, на земя и на халки, а Александров – на успоредка и на висилка.

При жените България ще бъде представена от Никол Соколова и Виктория Венциславова. Двете гимнастички ще участват на по четири уреда.

Съдия за България при мъжете ще бъде Илия Янев, а при жените – Нели Танкушева.

В делегацията са включени и треньорите Милко Танкушев и Дамян Игнатов (мъже), както и Ивелин Иванов (жени)

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Две титли за Деа Емилова на финалите на отделните уреди при девойки старша възраст

Две титли за Деа Емилова на финалите на отделните уреди при девойки старша възраст

  • 17 май 2026 | 17:03
  • 235
  • 0
Миа Александрова с 3 титли на Държавното по гимнастика

Миа Александрова с 3 титли на Държавното по гимнастика

  • 17 май 2026 | 15:00
  • 377
  • 0
Валентина Иванова получи приза за най-добър треньор на Държавното първенство по художествена гимнастика

Валентина Иванова получи приза за най-добър треньор на Държавното първенство по художествена гимнастика

  • 17 май 2026 | 02:05
  • 643
  • 0
Стилияна Николова спечели титлата при жените на Държавното първенство по художествена гимнастика

Стилияна Николова спечели титлата при жените на Държавното първенство по художествена гимнастика

  • 17 май 2026 | 00:47
  • 882
  • 0
Стилияна Николова поведе в класирането след изпълненията с обръч и с топка на Държавното по художествената гимнастика

Стилияна Николова поведе в класирането след изпълненията с обръч и с топка на Държавното по художествената гимнастика

  • 15 май 2026 | 22:39
  • 1075
  • 0
Ирина Карчева подготвя Радена Ангелова за Световното за спортисти със синдром на Даун

Ирина Карчева подготвя Радена Ангелова за Световното за спортисти със синдром на Даун

  • 14 май 2026 | 17:13
  • 1276
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Възелът в зона "Шампионска лига" в Серия "А" се развързва: Наполи е големият печеливш, а Милан и Рома държат съдбата в ръцете си

Възелът в зона "Шампионска лига" в Серия "А" се развързва: Наполи е големият печеливш, а Милан и Рома държат съдбата в ръцете си

  • 17 май 2026 | 15:05
  • 16842
  • 24
Милан най-после надигна глава и предвкусва завръщането си в ШЛ

Милан най-после надигна глава и предвкусва завръщането си в ШЛ

  • 17 май 2026 | 15:05
  • 16138
  • 13
Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина и само ще сънува ШЛ! Вратар с поредна шокираща изява

Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина и само ще сънува ШЛ! Вратар с поредна шокираща изява

  • 17 май 2026 | 15:02
  • 17516
  • 20
Ман Юнайтед зарадва феновете си в последния домакински мач за сезона

Ман Юнайтед зарадва феновете си в последния домакински мач за сезона

  • 17 май 2026 | 16:28
  • 14592
  • 29
Очаквайте на живо: Локо Пд излиза срещу Рилски спортист в опит да изравни полуфиналната серия

Очаквайте на живо: Локо Пд излиза срещу Рилски спортист в опит да изравни полуфиналната серия

  • 17 май 2026 | 18:14
  • 532
  • 0
Официално: Чаби Алонсо е новият мениджър на Челси

Официално: Чаби Алонсо е новият мениджър на Челси

  • 17 май 2026 | 12:34
  • 15155
  • 31