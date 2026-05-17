България с медалисти на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент

България ще бъде представена от седем състезатели – петима мъже и две жени, в турнира за Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, който ще се проведе от 21 до 24 май. При мъжете надеждите за нови отличия са свързани с Даниел Трифонов – носител на два медала от Световната купа във Варна. Той спечели златен медал на висилка и сребърен медал на прескок. За надпреварата в Узбекистан състезателят на клуб „Левски – Спартак“ е заявен на четири уреда – прескок, висилка, земя и халки.

Йоан Иванов, който извоюва сребърен медал на успоредка във Варна, също ще се бори за призово класиране в Ташкент. Освен на успоредка, той ще участва още на кон с гривни и на халки.

България ще разчита и на Раян Радков – един от най-силните ни състезатели на кон с гривни, който през този сезон спечели първи места на този уред в италианското първенство.

В състава са още Димитър Димитров и Йордан Александров, които достигнаха до финали на световната купа във Варна. Димитров ще се състезава на прескок, на земя и на халки, а Александров – на успоредка и на висилка.

При жените България ще бъде представена от Никол Соколова и Виктория Венциславова. Двете гимнастички ще участват на по четири уреда.

Съдия за България при мъжете ще бъде Илия Янев, а при жените – Нели Танкушева.

В делегацията са включени и треньорите Милко Танкушев и Дамян Игнатов (мъже), както и Ивелин Иванов (жени)