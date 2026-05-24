Владимир Тодоров спечели бронз на Европейска купа по джудо в Португалия

Владимир Тодоров спечели бронзов медал на Европейската купа по джудо за кадети във Фаро, Португалия.

Българинът записа четири победи, за да стигне до полуфиналите, където загуби от италианеца Андреа Гуфреда в категория до 66 килограма.

В решителната среща за отличието Тодоров се наложи над Огнижен Радошевич (Черна гора). Преди това съперникът му спечели в репешажите след трето предупреждение срещу другия българин в категорията - Самуил Димитров, който завърши седми.

За Владимир Тодоров това е трето отличие този сезон след среброто и бронза от турнири в Германия и Азербайджан.

На крачка от медалите останаха Емо Христов и Махмуд Жаафар. И двамата завършиха пети в категория до 60 кг. Те претърпяха поражения на старта, но след това постигнаха четири победи в репешажите, а в малкия финал и двамата загубиха от съперници от Бразилия, съобщават от БФ Джудо.

Днес стартират останалите родни състезатели - Иван Николчев (73 кг) и Цветомир Вълков (над 90 кг) при кадетите, а при кадетките Дара Груева (57 кг), Андреа Стоева (65 кг) и Мария Черкелиева (над 70 кг).