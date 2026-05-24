Владимир Тодоров спечели бронз на Европейска купа по джудо в Португалия

  • 24 май 2026 | 11:11
  • 282
  • 0
Владимир Тодоров спечели бронзов медал на Европейската купа по джудо за кадети във Фаро, Португалия.

Българинът записа четири победи, за да стигне до полуфиналите, където загуби от италианеца Андреа Гуфреда в категория до 66 килограма.

В решителната среща за отличието Тодоров се наложи над Огнижен Радошевич (Черна гора). Преди това съперникът му спечели в репешажите след трето предупреждение срещу другия българин в категорията - Самуил Димитров, който завърши седми.

За Владимир Тодоров това е трето отличие този сезон след среброто и бронза от турнири в Германия и Азербайджан.

На крачка от медалите останаха Емо Христов и Махмуд Жаафар. И двамата завършиха пети в категория до 60 кг. Те претърпяха поражения на старта, но след това постигнаха четири победи в репешажите, а в малкия финал и двамата загубиха от съперници от Бразилия, съобщават от БФ Джудо.

Днес стартират останалите родни състезатели - Иван Николчев (73 кг) и Цветомир Вълков (над 90 кг) при кадетите, а при кадетките Дара Груева (57 кг), Андреа Стоева (65 кг) и Мария Черкелиева (над 70 кг).

