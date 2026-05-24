Турки Алалших: Кабайел е следващият за Усик

Аджит Кабайел може да е следващият съперник на Александър Усик, но реванш с Рико Верхувен също е възможен след това. Това сподели промоутъра

Кабайел (27-0, 19 KO) е следващият в ранглистата на WBC, чийто пояс Усик защити в спорна и много по-трудна от очакваното победа над Верхувен. WBC също така е наред в ротацията на задължителните защити между санкциониращите органи, изпреварвайки IBF и WBA, чиито титли Усик също притежава, но не бяха заложени в този двубой.

Верхувен показа зъби, но Усик надделя в оспорвана битка в Гиза

Трябва да се отбележи, че Усик (25-0, 16 KO) е известен с това, че овакантява титли, ако не желае да изпълни задължителната защита, наложена от някоя от федерациите. Той два пъти беше безспорен шампион в тежка категория и в тези ситуации се е отказвал от пояси, за да приеме по-доходоносни битки. Кабайел отдавна чака своя шанс, като още преди мача с Рико се говореше, че именно той ще бъде следващият. Само времето обаче ще покаже дали това наистина ще се случи.