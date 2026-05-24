Карик: Това е мястото, където искаме да бъдем

Манчестър Юнайтед се отправя към южното крайбрежие в последния ден от сезона на Премиоър лийг, но Майкъл Карик настоява, че умовете на играчите му няма да са на плажа срещу Брайтън. След трудна първа половина на сезона под ръководството на Рубен Аморим, нещата се подобриха по отношение на морала и резултатите, откакто клубът се обърна към бившия си халф за останалата част от кампанията. Успехът на Карик накара Юнайтед да реши да го задържи като мениджър, а двугодишен договор беше обявен два дни преди финала на сезона срещу “чайките”, в който “червените дяволи” влизат с гарантирано трето място. Клубът последва новината за постоянното назначение на Карик, като разкри днес, че неговите асистенти Стийв Холанд, Джонатан Уудгейт, Джони Еванс, Травис Биниън и Крейг Моусън също са се споразумели за нови договори, обвързващи ги с "Олд Трафорд" до 2028 г. Неделя е европейски решаващ мач за Брайтън, чиито възможности варират от достигане до Шампионската лига до пропускане на евротурнирите, а старши треньорът заяви, че няма да приемат нещата лекомислено.

Официално: Карик остава за постоянно в Манчестър Юнайтед

„Определено сме наясно със ситуацията в играта и какво е заложено на карта. Мисля, че със сигурност носим отговорност. Успяхме да се поставим в позиция, в която сме на това ниво в лигата и казах, че искаме да завършим силно заради себе си. Подхождаме към мача, както бихме подхождали към всеки друг двубой. Има много за какво да се играе, за Брайтън, за Борнемут, за всички останали клубове, така че сме наясно с това“, каза Карик.

Ето кои са хората, които ще помагат на Карик в Ман Юнайтед

Манчестър Юнайтед постигна основната си цел - място в Шампионската лига, въпреки че Карик подчерта, че е важно да не се прекалява с това постижение. „Червените дяволи“ искат отново да се борят за големи отличия, точно както Арсенал успя, докато финалистите от Шампионската лига се радват на първата си титла в Премиър лийг от 22 години насам.

🇾🇪 We are delighted to announce Michael Carrick will continue as our head coach, having signed a new contract. — Manchester United (@ManUtd) May 22, 2026

„Първо, бих искал да изкажа огромни поздравления на Арсенал и Микел Артета, на играчите и на целия щаб. Мисля, че когато спечелиш титлата, я печелиш, защото я заслужаваш. Толкова много неща трябва да се направят добре, за да се спечели. Така че, те са наистина последователни през годините и търпението и подобрението, които са постигнали, са довели до това. Мисля, че сега са на етап, в който заслужават да спечелят. Като футболен клуб ние, разбира се, това е мястото, където искаме да бъдем. Бяхме там в миналото и това не означава непременно, че винаги ще бъдем там отново, но със сигурност като футболен клуб се стремим към това възможно най-скоро“, каза още Карик.