В Испания: Изгряващата звезда на Евролигата сменя Валенсия с Олимпиакос

  • 23 май 2026 | 19:59
Един от най-ярките млади таланти в европейския баскетбол Жан Монтеро е на крачка от трансфер в Олимпиакос. Гардът, който намери място в Идеалната петица на Евролигата за настоящия сезон, е отказал предложението на Валенсия за удължаване на договора си и вече е постигнал предварително споразумение с гръцкия гранд, твърди “Mundo Deportivo”.

22-годишният национал на Доминиканската република има амбицията за бъдещ трансфер отвъд океана, като очаква от Олимпиакос предложение с клауза за предварително напускане за Америка.

Гардът направи впечатляваща кампания, която му донесе както наградата „Изгряваща звезда“ на Евролигата за редовния сезон, така и отличието за Най-полезен играч на плейофите.

В дебютния си сезон в Евролигата той записа средно по 14,4 точки, 4,8 асистенции, 3,0 борби, 1,1 откраднати топки и 0,3 чадъра на мач. Със своите силни изяви гардът изигра ключова роля за достигането на испанския клуб до Финалната четворка на Евролигата в Атина.

Във Валенсия вече работят активно по изграждането на състава без своя водещ плеймейкър. Монтеро се присъедини към отбора преди сезон 2024/25 и бързо се превърна в основна фигура както за клуба, така и за националния тим на Доминиканската република.

Според информация на "Mundo Deportivo" ръководството на испанския клуб вече проучва варианти за негов заместник, като гардът на Панатинайкос Ти Джей Шортс се очертава като един от основните кандидати.

Гошо Методиев

Снимки: Imago

