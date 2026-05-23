Шерика Джаксън спечели битката на шампионките на Диамантената лига в Китай

Двукратната световна шампионка на 200 метра Шерика Джаксън (Ямайка) постигна победа на половин обиколка на Диамантената лига в Сямън (Китай) днес. Ямайката триумфира с 21.87 секунди (+0.2 м/сек), което е и нов рекорд на турнира.

Двукратната олимпийска шампионка на 400 м и носителка на световно злато в зала и на открито Шони Милър-Уибо, която наскоро се завърна на пистата след майчинство, зае второто място с 22.04 сек.

Американката Аневия Батъл се пребори за третото място с 22.29 сек.

Американецът Джамал Брит постигна втора поредна диамантена победа на 110 метра с препятствия, като за четвърти път през сезона изравни личния си рекорд от 13.07 сек (+0.5 м/сек). Японецът Рашид Муратаке завърши втори с 13.13 сек, а трети финишира ямаецът Орландо бенет с 13.20 сек.