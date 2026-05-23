Световният шампион на 400 м с рекорд на Диамантената лига в Сямън

Световният шампион на 400 метра и 4 по 400 метра от Токио 2025 Бусанг Колен Кебинашипи спечели диамантения турнир в Сямън с нов рекорд на турнира и най-добър резултат в света за сезона. Талантът от Ботсвана направи атака на последната права и финишира за 43.92 секунди. Досегашният рекорд на турнира беше 44.25 сек на неговия сънародник Баяпо Ндори с 44.25 сек от миналата година.

Бронзовият медалист от Олимпийските игри в Париж през 2024 г. Музала Самуконга (Замбия) финишира втори за 44.04 сек, а южноафриканецът Закити Нене се нареди трети с 44.40 сек.

Рекорд на турнира и най-добър резултат в света за сезона имаше и в бягането на 3000 метра стийпълчейз при жените. Негов автор стана олимпийската шампионка от Токио 2020 Перут Чемутай (Унагда) с 8:51.05 минути. Втора завърши актуалната олимпийска шампионка от Париж 2024 Уинфред Яви (Бахрейн) с 8:51.54 мин, а третото място зае световната златна медалистка от Токио 2025 Фейт Черотич (Кения) с 8:52.53 мин.